Informa rachète Art Monte-Carlo et renforce sa présence à Monaco

Informa, leader mondial dans l’évènementiel, les services numériques et de la recherche académique, continue d’étendre son empire du luxe dans la Principauté avec cette nouvelle acquisition.

Le groupe a annoncé le rachat d’Art Monte-Carlo. Le salon d’art moderne et contemporain se déroule actuellement au Grimaldi Forum jusqu’au 9 juillet. L’événement rejoint Informa Prestige, la division luxe du groupe londonien. Cette acquisition a été officialisée le jour même de l’ouverture de l’édition 2025. Le salon rassemble 25 galeries internationales. Art Monte-Carlo existe depuis 2016. Il présente des œuvres d’art moderne et contemporain. L’équipe actuelle du salon continuera à diriger l’événement.

Art Monte-Carlo 2024 © Annik Wetter

Top Marques Monaco intègre le groupe Informa

Cette acquisition n’est pas la première pour Informa à Monaco. Le groupe possède déjà le Monaco Yacht Show. Il s’agit de la référence mondiale pour les super yachts. En septembre 2024, Informa a également racheté Top Marques Monaco, le salon automobile de luxe qui a eu lieu du 7 au 11 mai 2025. La relation entre Informa et Monaco a commencé il y a plus de dix ans. Elle a débuté avec le Monaco Yacht Show. Le succès de cet événement a permis au groupe de s’étendre dans d’autres marchés du luxe. Informa supervise désormais plus de 15 marques à travers l’Europe et les États-Unis. Le groupe couvre plusieurs secteurs : yachting, art, aviation, automobile, joaillerie et technologie.

Le Prince Albert II s’explique sur le choix de Christophe Mirmand, nouveau ministre d’État

Art Monte-Carlo bénéficiera de l’infrastructure internationale d’Informa. Le salon pourra créer des synergies avec les autres événements du groupe. Il s’agit notamment du yachting, de l’automobile et de l’aviation. Informa est aujourd’hui le plus grand organisateur d’événements physiques à Monaco. Le groupe confirme ainsi sa position de leader dans le secteur du luxe en Principauté.