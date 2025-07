Le Prince Albert II s’explique sur le choix de Christophe Mirmand, nouveau ministre d’État

À l’approche du 20e anniversaire de son règne, le Prince Albert II a accordé une interview à Monaco-Matin pour clarifier la situation autour du changement de ministre d’État, après le renoncement de Philippe Métrous à prendre ses fonctions fin juin.

Dans cet entretien publié mercredi, le Souverain a confirmé que Christophe Mirmand, ancien préfet et directeur de cabinet du ministre des Outre-mer, prendra la direction du Gouvernement princier le 1er septembre. Le choix s’est fait parmi trois noms proposés par le président Macron, dans le cadre du Traité d’amitié et de coopération de 2002 entre la France et Monaco.

Je suis sûr qu’il sera à la hauteur de cette fonction

Le Prince Albert II a justifié ce choix par les qualités d’écoute et d’arbitrage de M. Mirmand, 58 ans, ancien préfet des Alpes-Maritimes, de Corse et de Guyane. Le nouveau ministre d’État est décrit comme ayant une excellente connaissance du tissu administratif et de l’action publique, qualités jugées essentielles pour gérer des situations complexes. « Il possède cette sensibilité, sa propre expérience sur l’action publique et connait parfaitement le tissu administratif, préfet des Alpes-Maritimes et préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Je suis sûr qu’il sera à la hauteur de cette fonction et qu’il saura conduire ce gouvernement avec la même exigence et la même recherche d’excellence que par le passé », a indiqué le Souverain.

Concernant le renoncement de Philippe Métrous, directeur juridique du groupe SNCF, le Souverain a déclaré : « Ce n’est pas un désistement. Il nous avait fait savoir ses préoccupations dont nous n’avions pas connaissance au départ ». et a expliqué que des préoccupations non connues au départ avaient été communiquées par l’intéressé. « Je peux vous assurer qu’il n’y a eu aucune force obscure qui a agi dans ce sens-là. »

La feuille de route de Christophe Mirmand restera globalement identique à celle de son prédécesseur Didier Guillaume, avec les grands chantiers prioritaires : sortie du processus de liste grise, transition énergétique, diversification économique, mobilité durable et questions de logement. Le prince a également évoqué la réflexion en cours sur l’avenir de TV Monaco et les projets de développement commercial de la Principauté.