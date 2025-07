Le Souverain monégasque a donné le coup d’envoi lundi d’une exposition multisensorielle présentant une centaine d’œuvres du Centre Pompidou.

À l’image du disque chromatique, imaginé par l’architecte William Chatelain comme fil rouge de l’exposition « Couleurs ! », le Prince Albert II s’est lui aussi prêté au jeu des couleurs en arborant une cravate bariolée au Grimaldi Forum ce lundi soir. En présence de la Princesse Alexandra de Hanovre et de Ben Sylvester Strautmann, le Souverain a inauguré cette collaboration exceptionnelle avec le Centre Pompidou.

© Frédéric Nebinger – Palais Princier

Profitant de la fermeture temporaire de l’institution parisienne pour travaux, Monaco accueille une centaine de chefs-d’œuvre habituellement exposés rue Beaubourg. Picasso, Matisse, Kandinsky, Modigliani et Basquiat débarquent sur le Rocher pour l’été, jusqu’au 31 août.

Une scénographie adaptée à l’espace

Le Souverain et la Princesse ont parcouru les 2000 m² du Grimaldi Forum autour d’une présentation regroupant les œuvres par couleur dominante et d’installations centrales proposant l’expérience sensorielle complète. Cette configuration, qui permet une approche muséographique impossible dans un musée traditionnel selon le commissaire Didier Ottinger, s’appuie non seulement sur les couleurs mais aussi les sons et les odeurs.

Sept espaces monochromatiques ont été aménagés, chacun doté d’une ambiance sonore créée par le compositeur Roque Rivas avec l’Ircam et de notes olfactives développées par le parfumeur Alexis Dadier de la maison Fragonard. Une approche qui vise à créer une synesthésie artificielle, permettant Prince Albert II de faire l’expérience de l’art moderne avec ses sens.