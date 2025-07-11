Князь Альбер II посетил «Цвета!» в Grimaldi Forum

В понедельник Князь Монако открыл мультисенсорную выставку, на которой представлено около сотни работ из Центра Помпиду.

Как и хроматический диск, задуманный архитектором Уильямом Шателеном как связующая нить выставки «Цвета!», Князь Альбер II также присоединился к игре цветов, появившись в Grimaldi Forum в этот понедельник вечером в цветном галстуке. В присутствии принцессы Александры Ганноверской и Бена Сильвестра Штраутмана Князь торжественно открыл эту экспозицию в сотрудничестве с Центром Помпиду.

© Фредерик Небенже (Frédéric Nebinger)– Княжеский дворец

Пользуясь временным закрытием парижского музея на реконструкцию, Монако принимает около сотни шедевров, обычно выставляемых на улице Бобур. Пикассо, Матисс, Кандинский, Модильяни и Баския приедут на Скалу до 31 августа.

Сценография в пространстве

Князь и принцесса осмотрели территорию Grimaldi Forum площадью 2 000 м², ознакомились с презентацией, на которой работы были сгруппированы по доминирующему цвету и центральным инсталляциям, предлагающим полноценный чувственный опыт. Эта конфигурация, которая допускает музеографический подход, невозможный в традиционном музее, согласно куратору выставки Дидье Оттингеру, опирается не только на цвета, но также на звуки и запахи.

Было отведено семь монохромных пространств, каждое со звуковой атмосферой, созданной композитором Роке Ривасом с помощью Ircam, и обонятельными нотами, разработанными парфюмером Алексисом Дадье из Fragonard. Подход, направленный на создание искусственной синестезии, позволил Князю Альберу II воспринимать современное искусство своими чувствами.