L’été à Monaco : les grandes expositions à ne pas manquer

De juillet à septembre 2025, la Principauté accueille plusieurs expositions majeures qui promettent de captiver les amateurs d’art, d’histoire et de mode.

Couleurs ! Chefs-d’œuvre du Centre Pompidou

Le Grimaldi Forum Monaco présente une histoire moderne de la couleur du 8 juillet au 31 août 2025.

Cette exposition explore l’évolution de la couleur dans l’art du XXe siècle à travers plus d’une centaine d’œuvres issues des collections du Centre Pompidou. Didier Ottinger, directeur adjoint du Musée national d’art moderne, dirige ce projet ambitieux qui rassemble des toiles d’une trentaine d’artistes majeurs. De Sonia Delaunay à Jean-Michel Basquiat, en passant par Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Henri Matisse et Vassily Kandinsky, l’exposition retrace les révolutions chromatiques du siècle passé.

© Grimaldi Forum

La scénographie de William Chatelain structure le parcours autour de sept espaces monochromatiques, afin de créer une immersion totale dans l’univers coloré de chaque artiste. Cette approche innovante s’enrichit des créations sonores du compositeur Roque Rivas et des ambiances olfactives d’Alexis Dadier pour la maison Fragonard. Marion Mailaender intègre des pièces de design signées Ron Arad, Jean Prouvé, Ettore Sottsass et Philippe Starck dans des installations spécialement conçues pour l’événement.

L’exposition retrace les grandes ruptures artistiques du XXe siècle à travers le prisme de la couleur : l’explosion fauve, les recherches cubistes, l’abstraction géométrique ou l’art conceptuel. Chaque mouvement révèle sa propre approche chromatique, de la saturation expressionniste aux monochromes radicaux.

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 8 juillet au 31 août 2025 au Grimaldi Forum Monaco. Informations et réservations sur grimaldiforum.com.

Les Années folles de Coco Chanel

Le Nouveau Musée National de Monaco explore la production de Gabrielle Chanel sur la Côte d’Azur du 19 juin au 5 octobre 2025 à la Villa Paloma.

Cette exposition se concentre sur les créations de Chanel durant les années 1920, période où la couturière révolutionne la mode féminine dans le contexte particulier de la Riviera française. Célia Bernasconi assure le commissariat de cette exposition qui réunit plus de deux cents objets. L’exposition met en scène un dialogue entre trente modèles et accessoires de Gabrielle Chanel et quarante œuvres d’artistes modernes de l’époque.

Le parcours révèle l’influence mutuelle entre la haute couture et les avant-gardes artistiques des années folles. Kees Van Dongen, Pablo Picasso, Marie Laurencin, Natalia Gontcharova, Sonia Delaunay ou Jean Cocteau côtoient les créations textiles de la maison Chanel. Cette mise en perspective illustre comment la couturière s’inspire des innovations plastiques de son temps pour inventer la « femme nouvelle ». Les photographies de Man Ray, Dora Kallmus, Edward Steichen et Roger Schall documentent cette effervescence créative.

L’exposition s’articule autour de trois axes thématiques : l’essor des loisirs balnéaires et de la vie en plein air, l’influence des Ballets russes et des cultures slaves, puis l’invention du « style Riviera ». Ce dernier volet examine comment Chanel adapte ses codes esthétiques au climat et au mode de vie méditerranéen. L’artiste contemporaine Chloé Royer présente parallèlement « Of Limbs and Other Things », un corpus de vingt pièces qui explore les métamorphoses du corps féminin, créant un écho contemporain aux innovations de Chanel.

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 19 juin au 5 octobre 2025 à la Villa Paloma. Horaires : 11 heures-19 heures en juillet et août. Tarifs : 6 euros / gratuit pour les -26 ans. Renseignements au +377 98.98.91.26.

Cactus

Le Nouveau Musée National de Monaco consacre une exposition aux cactées du 6 juillet 2025 au 11 janvier 2026 à la Villa Sauber.

Cette nouvelle exposition révèle comment ces végétaux ont marqué la création artistique depuis le début du XXe siècle. Marc Jeanson, botaniste et Laurent Le Bon, conservateur général du patrimoine, dirigent ce projet né d’une collaboration avec le musée Yves Saint Laurent de Marrakech. La période de l’entre-deux-guerres constitue un moment clé de cette relation entre art et botanique. Les artistes européens découvrent alors ces plantes aux formes géométriques singulières, qui s’imposent progressivement dans les intérieurs bourgeois. Photographes, peintres et designers s’emparent de leurs silhouettes caractéristiques pour nourrir leurs créations.

L’exposition rassemble des œuvres variées : photographies de Brassaï prises au Jardin exotique de Monaco dans les années 1930, peintures de Domenico Gnoli, créations contemporaines de Wolfgang Tillmans ou encore dessins numériques de David Hockney. Le parcours illustre aussi l’appropriation de ces motifs par les arts décoratifs, du mobilier de Louis Majorelle aux objets design actuels. Au-delà de l’aspect esthétique, l’exposition interroge aussi la symbolique contemporaine de ces plantes. Témoins de l’aridité croissante, elles incarnent aujourd’hui des enjeux écologiques majeurs. Plusieurs artistes comme Cristina de Middel ou Ali Cherri questionnent leur statut d’icônes des frontières et des migrations.

Les jardins de la Villa Sauber complètent la visite avec une collection de cactées vivantes, créée spécialement pour l’événement en partenariat avec le Jardin exotique.

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 6 juillet 2025 au 11 janvier 2026 à la Villa Sauber, 17 avenue Princesse Grace. Horaires : 11 heures -19 heures en juillet et août. Tarifs : 6 euros /gratuit pour les -26 ans. Renseignements au +377 98.98.91.26.

L’exposition Méditerranée 2050 : Une plongée dans l’avenir de la Méditerranée

Monaco et les Napoléons, destins croisés

Du 11 juillet 2025 jusqu’au 31 août 2025 au Grimaldi Forum.

Cette grande exposition, organisée sous le haut patronage du Prince Albert II, révèle pour la première fois les relations historiques entre la dynastie des Grimaldi et les deux empires napoléoniens. Cette exposition rassemble des objets prestigieux, des archives rares et des pièces pour certaines jamais dévoilées au public. Louis Ducruet assure le rôle d’ambassadeur de cette exposition exceptionnelle. Elle mêle histoire, art et patrimoine pour éclairer ces destins croisés souvent méconnus du grand public. L

es organisateurs ont bénéficié de l’implication de la direction des Archives du Palais Princier et de la Fondation Napoléon, ainsi que de la mobilisation de plusieurs collectionneurs privés. Cette collaboration permet de présenter des témoignages inédits sur les rapports entre Monaco et l’épopée napoléonienne. L’exposition met également en lumière l’influence de cette période sur l’évolution politique et culturelle de Monaco.

Art Week Monaco

La septième édition de la Monaco Art Week se déroule du 7 au 12 juillet 2025.

Quinze galeries, maisons de ventes et passionnés d’art s’associent pour offrir un parcours artistique à travers plusieurs quartiers emblématiques de la Principauté. La Princesse Alexandra de Hanovre assure le marrainage de cette édition qui met en lumière la diversité des pratiques et des époques. Ce circuit, jalonné d’expositions, de conférences et de rencontres avec les artistes, présente sculpture, peinture et haute joaillerie à travers des œuvres allant de l’art ancien à l’art contemporain.

L’événement propose des expositions personnelles d’artistes contemporains comme Annie Leibovitz présentée par Hauser & Wirth, Eric Massholder à Kamil Art Gallery ou encore Suska Bastian à collect|mc. Les expositions collectives explorent des thématiques variées : The Monaco Masters Show réunit Chagall et Léger chez Opera Gallery, Looking at Horizons interroge la peinture de paysage contemporaine chez Almine Rech, tandis que Street Mood célèbre l’art urbain à Teos Gallery Monte-Carlo. Les principales maisons de ventes participent également avec Artcurial qui organise la Monaco Auction Week, Christie’s qui fête ses 40 ans dans la Principauté, et Sotheby’s qui dévoile des pièces d’une collection monégasque.

INFORMATIONS PRATIQUES

Du 7 au 12 juillet 2025. Vernissage le 7 juillet de 17 heures à 20 heures. Parcours dans différents espaces participants. Renseignements sur www.monaco-artweek.com.