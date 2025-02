L’été s’annonce coloré au Grimaldi Forum !

Du 8 juillet au 31 août 2025, le Grimaldi Forum s’associe au Centre Pompidou pour proposer sa grande exposition estivale : « Couleurs ! »

Sous le commissariat de Didier Ottinger, directeur adjoint du Musée national d’art moderne, l’exposition réunit plus de 100 chefs-d’œuvre du XXe siècle, signés par des figures incontournables de l’art comme Sonia Delaunay, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Henri Matisse, Vassily Kandinsky et Jean-Michel Basquiat.

À travers leurs toiles, ces artistes ont exploré les multiples dimensions de la couleur : expressive, symbolique, structurante ou encore émotionnelle.

L’exposition « Couleurs ! » met en lumière l’évolution de la perception et de l’utilisation de la couleur dans les courants artistiques majeurs du siècle dernier, depuis le fauvisme avec Matisse et Derain, jusqu’à l’expressionnisme abstrait et le street art, incarnés par Basquiat.

Une expérience qui promet d’être immersive

Au-delà d’une simple rétrospective artistique, « Couleurs ! » se distingue par une approche immersive qui sollicite plusieurs sens :

Sept espaces monochromatiques où chaque salle explore une teinte spécifique et son impact émotionnel.

Des créations sonores du compositeur Roque Rivas accompagnent le parcours et enrichissent l’expérience visuelle avec des atmosphères musicales adaptées à chaque couleur.

Des ambiances olfactives signées Alexis Dadier (Maison Fragonard) évoquent les sensations et souvenirs liés aux couleurs à travers des parfums spécialement conçus pour l’exposition.

Des pièces de design iconiques de Ron Arad, Jean Prouvé, Ettore Sottsass et Philippe Starck complètent l’installation et offrent un regard croisé entre peinture, sculpture et design.

Informations pratiques :

Du 8 juillet au 31 août 2025

Lieu : Grimaldi Forum Monaco – Hall Ravel

Tous les jours de 10 heures à 20 heures (nocturnes le jeudi jusqu’à 22 heures)

Tarifs : 14 euros (prévente jusqu’au 30 juin : 7 euros)

Gratuit pour les moins de 18 ans

Visites guidées classiques : tous les jeudis et dimanches (10 euros en sus)

Expérience exclusive : visite privée après la fermeture (1 800 euros jusqu’à 8 personnes)

Réservations & billetterie : www.montecarloticket.com | Par téléphone au : +377 99 99 3000

