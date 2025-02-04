Лето в Grimaldi Forum будет красочным!

С 8 июля по 31 августа 2025 года Grimaldi Forum в партнерстве с Центром Помпиду представит свою главную летнюю экспозицию: «Цвета!»

Куратором выставки будет Дидье Оттингер, заместитель директора Национального музея современного искусства. На выставке будет представлено более 100 шедевров XX века, созданных такими выдающимися деятелями искусства, как Соня Делоне, Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Анри Матисс, Василий Кандинский и Жан-Мишель Баския.

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В своих картинах эти художники исследовали многочисленные измерения цвета: экспрессивное, символическое, структурирующее и даже эмоциональное.

Выставка «Цвета!» освещает эволюцию восприятия и использования цвета в основных художественных движениях прошлого века, от фовизма Матисса и Дерена до абстрактного экспрессионизма и уличного искусства, воплощенного Баскией.

Фернан Леже (Fernand Léger) © DCOM GFM

Захватывающий опыт

Помимо обычной художественной ретроспективы экспозиция «Цвета!» отличается захватывающим подходом, который задействует сразу несколько чувств:

семь монохромных пространств, где каждая комната исследует определенный оттенок и его эмоциональное воздействие;

музыка композитора Роке Риваса сопровождает экскурсию и обогащают визуальные впечатления музыкальной атмосферой, адаптированной к каждому цвету;

ароматическая атмосфера, созданная Алексисом Дадье (Maison Fragonard), пробуждает ощущения и воспоминания, связанные с цветами, с помощью ароматов, специально разработанных для выставки;

знаменитые дизайнерские работы Рона Арада, Жана Пруве, Этторе Соттсасса и Филиппа Старка дополняют инсталляцию и представляют собой сочетание живописи, скульптуры и дизайна.

Выставка в Новом национальном музее Монако – Вилла Собер: AGORA, La place du musée – LAB#3

Полезная информация:

С 8 июля по 31 августа 2025 г. Адрес: Grimaldi Forum Monaco – Hall Ravel Ежедневно с 10:00 до 20:00 (по четвергам – до 22:00) Билеты: 14 евро (предпродажа до 30 июня: 7 евро) бесплатно для посетителей младше 18 лет

Классические экскурсии: каждый четверг и воскресенье (+ 10 евро) Эксклюзивный опыт: частная экскурсия после закрытия (1 800 евро для группы до 8 человек)

Бронирование и продажа билетов: www.montecarloticket.com | По телефону: +377 99 99 3000

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