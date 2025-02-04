Февраль-2025: главные события Монако и Лазурного берега

Февраль на Лазурном берегу — время, когда улицы наполняются музыкой, красками и весельем. Здесь проходят зрелищные карнавалы, масштабные спортивные соревнования и яркие культурные события. В этом месяце скучать точно не придется!

Карнавалы

С 15 февраля по 2 марта 2025 года Ницца превратится в центр ярких событий и веселых традиций под темой «Король океанов». В течение двух недель улицы города будут наполнены праздничной атмосферой: вас ждут красочные карнавальные шествия с участием более 20 украшенных платформ, вдохновленных морской тематикой. Не пропустите знаменитые «Цветочные баталии» ( в этом году их будет 4) — захватывающее зрелище, требующее не только любопытства, но и доли смелости для участия! Центром праздника станет площадь Массена, где расположится карнавальная деревня с развлечениями для всей семьи.

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Каждый год карнавал в Ницце привлекает тысячи зрителей © Карнавал в Ницце

В 2025 году Ментон приглашает вас в межгалактическое путешествие! Темой 91-го фестиваля лимонов станет «Путешествие к звездам». С 15 февраля по 2 марта улицы города превратятся в настоящий космос: платформы, украшенные тысячами ярких цитрусовых, будут сопровождаться выступлениями духовых оркестров, танцоров и уличных артистов. А главной изюминкой станут ночные карнавальные шествия, которые пройдут 20 и 27 февраля.

Мандельё-ла-Напуль считается столицей мимозы © Офис по туризму Мандельё

Еще одним традиционным событием Лазурного берега станет потешный цветочный морской бой, который пройдет в понедельник, 17 февраля 2025 года, в Вильфранш-сюр-Мер. Праздник начнется в 13:30 с карнавального парада по набережным, а в 14:00 стартует битва цветов: остроносые лодки, украшенные цветами («pointus fleuris»), будут состязаться в невероятном шоу, собирая тысячи зрителей.

Сезон карнавалов на Лазурном берегу — праздник для всех!

Спорт: зрелищные матчи и городские марафоны

Баскетбольный клуб «Монако» выходит на паркет Гастон-Медесин с боевым настроем! Уже 5 февраля БК «Монако» скрестит копья с «Басконией», а 7 февраля примет на своей площадке грозный «Партизан». Две ключевые встречи Евролиги станут настоящим испытанием для подопечных Василиса Спанулиса, которые продолжают борьбу за место в плей-офф. В национальном чемпионате княжеский клуб также не сбавляет темпа — 2 февраля «Монако» принимает «Гравелинес-Дюнкерк», рассчитывая укрепить позиции в турнирной таблице.

Еще один вечер Лиги Чемпионов пройдет на стадионе «Луи II» © ФК «Монако»

8 и 9 февраля в Монако пройдет традиционный забег Monaco Run, который соберет как профессиональных спортсменов, так и любителей активного образа жизни. Участники смогут выбрать дистанции 5 км, 10 км или 12 км, а самым выносливым предстоит испытать себя в Trail du Mont Agel – новом маршруте длиной 30 км, который подарит потрясающие виды на княжество и его окрестности. Вы все еще можете принять участие в соревнованиях, зарегистрировавшись через программу «Dossards solidaires», которая поддерживает благотворительные инициативы.

А 9 февраля Монако вновь окрасится в розовый цвет – пройдет «Прогулка «Розовая лента», объединяющая сотни людей ради важной цели: напомнить о значении ранней диагностики рака груди и поддержать тех, кто борется с этим заболеванием.

Марш «Розовая ленточка» мобилизует сотни людей на улицах Монако © Pink Ribbon Monaco

Культурные события в Монако: музыка, искусство и театр

Любители классической музыки смогут насладиться выступлениями Филармонического оркестра Монте-Карло, который даст пять концертов в Аудитории Ренье III. В программе «Моцарт в Монако» 1 и 2 февраля, «Дань Равелю» 9 февраля, «Камерная музыка» 18 февраля и рецитал Кристиана Захариаса 28 февраля. В Опере Гарнье пройдет пять спектаклей. 9 февраля на сцене выступит франко-швейцарский тенор Бенджамин Бернхейм, а в течение месяца зрители смогут увидеть постановки «Золото Рейна» («L’Or du Rhin»). 20 февраля в Форуме Гримальди пройдет музыкальный вечер «Thursday Live Session», на котором выступит франко-английская группа Dead Chic. Это отличная возможность насладиться живым звучанием и атмосферой современной музыки. Февраль также порадует любителей искусства. На Вилле Палома представлена экспозиция «Франсиско Тропа – Паэзине», а на Вилле Собер можно посетить выставку «Агора, площадь музея».

Выставка «Агора» на Вилле Собер ©Monaco Tribune

В Espace 22 откроется 50-я юбилейная выставка «Art Xploration», которая будет работать с 6 февраля по 4 марта. Театральные сцены Монако подготовили интересные постановки для зрителей всех возрастов. В Театре Муз (Théâtre des Muses) можно будет увидеть спектакли для детей и взрослых. В Театре Княгини Грейс 20 февраля покажут « Ma version de l’histoire », а 25 февраля — « Pauvre Bitos ! Ou le dîner de têtes ».

Спектакль для детей «Journée au Zoo» © Театр Муз

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