«Моцарт в Монако» — главный музыкальный фестиваль начала года

После успеха фестиваля «Моцарт в Монако» в прошлые годы, Филармонический оркестр Монте-Карло снова приглашает вас на серию из семи ярких концертов, которые пройдут с 23 января по 2 февраля 2025 года.

Открытие фестиваля состоится 23 января в 18:30 в Аудитории им Ренье III. Все начнется 23 января в 18:30 в Аудитории Ренье III с уютного «Музыкального счастливого часа». На сцене Quatuor du Soleil исполнит изысканные произведения Моцарта — Адажио и фугу до минор, K. 546, и Струнный квартет № 19 до мажор, K. 465, известный как «Диссонанс». В программе также — Струнный квартет № 4, Op. 76 («Восход солнца») Гайдна. Этот час камерной музыки завершится приятным угощением для гостей.

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25 января состоится большой симфонический концерт. Под управлением маэстро Тона Коопмана прозвучат «Музыка для королевского фейерверка» Генделя, Концерт для кларнета с оркестром ля мажор, K. 622 Моцарта в исполнении талантливого Пьера Жениссона и Симфония № 100 («Военная») Гайдна. Для тех, кто хочет узнать больше о произведениях, перед концертом в 20:00 будет проведена их презентация (начало — в 19:00).

27 января в 18:30 Кафедральный собор Монако наполнится звучанием духовной музыки. Под руководством дирижера Диего Серетты оркестр и хор Coro del Friuli Venezia Giulia представят шедевры классики. Особую атмосферу создадут выступления сопрано Эмоке Барат и кларнетиста Пьера Жениссона.

29 января в 15:00 для самых юных зрителей пройдет увлекательный концерт, посвященный первой поездке Моцарта в Италию — путешествию, которое стало важным этапом в его творческом пути. Рассказ о приключениях композитора будет сопровождаться произведениями, созданными в тот период. Концерт идеально подойдет для детей от пяти лет, а билет стоит всего 5 евро.

30 января серия вновь приглашает в Аудиторию Ренье III на второй «Музыкальный счастливый час». Филармонический оркестр Монте-Карло исполнит изысканные камерные произведения для флейты и струнных, написанные Моцартом, Гайдном и Боккерини.

1 февраля станет вечером камерной музыки. В программе прозвучат произведения Гайдна, Мендельсона и Моцарта. Квинтет для кларнета и струнных ля мажор, K. 581, обещает стать настоящей жемчужиной этого вечера.

Финальный аккорд фестиваля прозвучит 2 февраля. Под управлением дирижера Казуки Ямады пианистка Александра Довгань и скрипач Богдан Луц подарят публике незабываемый вечер. Кульминацией станет исполнение Симфонии № 40 соль минор, K. 550.

Практическая информация:

Билеты на концерты доступны по цене от 5 до 36 евро. Забронировать места и узнать все подробности можно на официальном сайте Филармонического оркестра Монте-Карло.

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