« Mozart à Monaco » : De nouveaux concerts à ne pas manquer en ce début d’année

Après le succès du festival « Mozart à Monaco » des années précédentes, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo revient avec une série de sept concerts inédits du 23 janvier au 2 février 2025.

Le coup d’envoi sera donné le 23 janvier à 18h30 à l’Auditorium Rainier III avec un « Happy Hour Musical ». Le Quatuor du Soleil interprétera deux œuvres magistrales de Mozart et Haydn : l’Adagio et Fugue en do mineur, K. 546 et le Quatuor à cordes n°19 en do majeur « Dissonance », K. 465. Une heure de musique intime, suivie d’un rafraîchissement offert aux spectateurs.

Le 25 janvier, place à un grand concert symphonique. Sous la direction de Ton Koopman, le public pourra entendre la Musique pour les feux d’artifice royaux de Haendel, le Concerto pour clarinette en la majeur, K. 622 de Mozart interprété par Pierre Génisson, et la Symphonie n°100 « Militaire » de Haydn. Une présentation des œuvres sera offerte à 19 heures avant le concert qui débutera à 20 heures.

Le 27 janvier à 18h30, un concert spirituel se tiendra dans la majestueuse Cathédrale de Monaco. Sous la direction de Diego Ceretta, l’orchestre et le Coro del Friuli Venezia Giulia uniront leurs talents pour interpréter des chefs-d’œuvre classiques, accompagnés de la soprano Emőke Baráth et du clarinettiste Pierre Génisson.

Puis le 29 janvier à 15 heures, les plus jeunes auront rendez-vous avec un concert captivant autour du premier voyage de Mozart en Italie. Ce voyage initiatique, crucial pour son développement artistique, sera illustré par des récits et des œuvres composées à cette époque. Une initiation ludique et éducative à la musique classique, conseillée dès cinq ans au tarif de cinq euros.

Le 30 janvier, retour à l’Auditorium Rainier III pour un deuxième « Happy Hour Musical ». Les musiciens de l’OPMC interpréteront pendant une heure des pièces pour flûte et cordes de Mozart, Haydn et Boccherini.

Le 1er février, la soirée sera dédiée à la musique de chambre. Le programme mettra en lumière des œuvres de Haydn, Mendelssohn et Mozart, dont le magnifique Quintette pour clarinette et cordes en la majeur, K. 581.

Enfin, le 2 février, Kazuki Yamada dirigera le dernier concert du festival. Alexandra Dovgan au piano et Bohdan Luts au violon seront les solistes de cette grande soirée. Le programme inclut notamment la célèbre Symphonie n°40 en sol mineur, K. 550.

Informations pratiques

Avec des tarifs allant de 5 à 36 euros, le festival « Mozart à Monaco » s’adresse à tous les publics. Réservez vos places et découvrez l’ensemble des concerts sur le site de l’OPMC.

