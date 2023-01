Le génie de Mozart à l’honneur à Monaco

L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a prévu 5 dates en ce début d'année 2023 autour du compositeur surdoué.

Mozart fait son grand retour à l'OPMC. Après le vif succès du mini-festival « Les premiers Moments Mozart Monaco » début 2022, l’OPMC a décidé de faire durer le plaisir en 2023 avec « Mozart à Monaco ». Ainsi, cinq concerts sont consacrés à ses grands classiques du 27 janvier au 5 février prochain.

Le premier est programmé le 27 janvier avec de la musique de chambre jouée notamment par le talentueux pianiste David Bismuth. Les passionnés de classique ont rendez-vous ensuite le 29 janvier pour un concert symphonique dirigé par le Directeur artistique et musical de l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo depuis 2016, Kabuki Yamada.

Plus original, les musiciens de l'OPMC proposeront, le 31 janvier, un « Happy hour musical » à 18h30. Transcription pour octuor à vent et une contrebasse d’opéras de Mozart extraits de La Flûte enchantée, Don Giovanni et Cosi fan tutte.

Le 3 février, place à la féerie de la harpe avec le grand Xavier de Maistre. Le harpiste de renom a fusionné son talent à celui de Mozart pour traduire pour la harpe le Concerto pour piano n°19 en fa majeur. Après un bref entracte, ses doigts glisseront au son de la Symphonie n°39 en mi bémol majeur de Mozart.

Pour sa nouvelle saison, l’OPMC plonge « Au cœur de la musique »

Si les quatre premiers concerts sont prévus au sein de l'Auditorium Rainier III, le dernier aura lieu dans la superbe salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo. Le 5 février, l'hommage à Mozart s'achèvera sur de la musique de chambre : piano, violon, violoncelle et clarinette. La douce voix de la soprano égyptienne Fatma Saïd les accompagnera pour un moment suspendu. Frissons garantis !

Selon l'emplacement, comptez 17 à 36 euros le concert, et 13 euros le tarif plein de l'Happy hour musical. Toutes les infos et réservations sur le site de l'OPMC.