Voici où suivre les épreuves des Jeux Olympiques à Monaco 

J-1 avant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, retransmise en Principauté.

À partir du 26 juillet 2024 et pendant toute la durée de l’événement, le Marché de la Condamine accueillera à bras ouverts tous ceux qui veulent suivre les Jeux Olympiques. Natation, tennis de table, aviron, judo, athlétisme, badminton, baseball, boxe anglaise, cyclisme ou encore rugby à 7, toutes les disciplines seront retransmises.

Dès 19h30 ce vendredi, il sera d’abord possible de voir la cérémonie d’ouverture sur la Seine qui s’annonce spectaculaire. Une grande soirée en perspective !

Ensuite, les épreuves seront retransmises au sein de la Halle Gourmande le lundi et le dimanche de 7h à 15h30 sur les écrans latéraux et également du mardi au samedi de 7h à 15h30 puis de 18h à 23h (écrans latéraux et écran géant) afin de supporter les athlètes monégasques tout en se restaurant.

Les athlètes monégasques en lice pour les JO

Dans quelques jours, ils seront six à représenter les couleurs Rouge et Blanc aux Jeux Olympiques de Paris. Une équipe composée de trois femmes, Lisa Pou (natation marathon, 10km), Xiaoxin Yang (tennis de table, simple femmes), Marie-Charlotte Gastaud (athlétisme, 100m) et de trois hommes dont Quentin Antognelli (aviron, skiff), Théo Druenne (natation, 800m nage libre) et Marvin Gadeau (judo catégorie +100kg). Soit, une parfaite égalité entre hommes et femmes pour la première fois dans l’histoire olympique.

Deux d’entre eux ont été désignés porte-drapeaux par le Prince, Lisa Pou et Théo Druenne, et cinq d’entre eux ont d’ailleurs été présentés officiellement par le Prince Albert II et la Princesse Charlène lors d’une cérémonie au cœur du prestigieux Yacht Club.