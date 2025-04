Une journée à Èze Village : Fragonard, Jardin botanique et adresses gourmandes

À 429 mètres d’altitude, Èze est l’un des plus beaux villages perchés de la Côte d’Azur. Il offre une vue à couper le souffle sur la Méditerranée et se distingue par ses ruelles pavées et ses maisons en pierre, qui remontent à la période médiévale.

Parmi les incontournables à faire : le jardin botanique, qui culmine sur les ruines d’un ancien château avec une vue panoramique, la célèbre parfumerie Fragonard, et plusieurs restaurants gastronomiques avec terrasses offrant une vue exceptionnelle.

Ce mois-ci, on vous emmène à la découverte de ce village mythique, entre culture, gastronomie et panoramas d’exception.

À pied par le sentier Nietzsche : Les plus sportifs peuvent emprunter ce sentier de randonnée d’environ 1 heure qui relie Èze-sur-Mer au village. Le chemin est escarpé avec 400 mètres de dénivelé, mais offre une vue magnifique sur la côte. Il est conseillé d’avoir de bonnes chaussures et d’éviter les heures les plus chaudes en été.

En voiture : Èze Village se situe sur la moyenne corniche (D6007) entre Nice (12 km) et Monaco (8 km). Le parking souterrain du village permet de stationner facilement, mais il peut être rapidement complet en haute saison.

En bus : Depuis Monaco ou Nice, prenez la ligne 82 ou 602 (Lignes d'Azur). Le trajet dure environ 20 minutes et le bus vous dépose à l'entrée du village.

En train : Prenez le TER entre Nice et Monaco, et descendez à Èze-sur-Mer. De là, il faut soit prendre le bus 83 jusqu'au village, soit monter à pied par le sentier Nietzsche.

Une ville d’art

Flâner dans les ruelles d’Èze, c’est aussi découvrir un village où l’art est partout. On trouve des galeries de peintures, sculptures, photographies mettant à l’honneur des artistes contemporains, locaux et internationaux comme Flow – Art Gallery, présente depuis 1975, Lagalery Fine Arts ou encore la Galerie VAL. L’expression artistique prend différentes formes et s’expose aussi bien sur les murs en pierre que dans des ateliers intimes. Certaines galeries sont installées ici depuis plusieurs décennies, attirant les amateurs d’art du monde entier.

Une ville gastronomique

Impossible de visiter Èze Village sans s’attarder sur ses tables d’exception. Nichés dans les ruelles médiévales ou perchés face à la Méditerranée, plusieurs restaurants offrent une cuisine raffinée avec des produits du terroir et surtout : une vue imprenable !

Parmi les adresses incontournables, La Chèvre d’Or incarne l’excellence gastronomique. Ce restaurant doublement étoilé, réputé dans la région et à l’étranger, propose une expérience culinaire hors du commun, avec des assiettes dignes d’un tableau et une vue spectaculaire sur la mer.

Son hôtel 5 étoiles fait également partie des établissements les plus prestigieux de la Côte d’Azur. Le Château de la Chèvre d’Or est actuellement fermé, jusqu’au 11 avril.

Pour une pause plus accessible mais tout aussi savoureuse, direction Le Nid d’Aigle. Situé à deux pas du jardin exotique, ce restaurant convivial est idéal pour un déjeuner en terrasse. On y déguste des spécialités locales comme les tentacules de poulpe grillées, la focaccia provençale au cabillaud, ou encore des omelettes généreuses et des pâtes fraîches. La carte des boissons met aussi en avant des cocktails sans alcool, dont un citron glacé rafraîchissant ou encore un mélange subtil de rose, grenadine et pamplemousse que l’on vous recommande ! Comptez 32 euros pour le menu adulte.

Autre lieu emblématique du village, le Château Eza qui combine hôtellerie de luxe et gastronomie étoilée. Perché à flanc de falaise, cet ancien château, transformé en hôtel, propose plusieurs chambres avec une vue sur la mer. Son restaurant gastronomique possède une étoile Michelin et propose une cuisine méditerranéenne.

Que ce soit en salle, derrière de grandes baies vitrées, ou sur la terrasse panoramique, la vue sur la mer est tout simplement magique. Si vous ne souhaitez pas y dîner, la terrasse du château reste accessible pour siroter un verre tout en profitant du panorama.

Le Jardin botanique

Perché au sommet du village, le jardin botanique d’Èze est un véritable écrin de verdure suspendu entre ciel et mer. Aménagé sur les ruines d’une ancienne forteresse médiévale, il offre un panorama exceptionnel à 429 mètres d’altitude. Par temps clair, on peut même apercevoir la Corse à l’horizon.

Le jardin abrite une collection impressionnante de plantes exotiques, notamment des cactus, des agaves et des aloès. Tout au long du parcours, des panneaux explicatifs permettent d’en apprendre plus sur ces espèces adaptées aux climats arides. La visite suit un chemin qui monte et descend et mène à différents points de vue sur la mer Méditerranée et le village d’Èze.

Un « espace Zen » à l’ouest du jardin invite à la détente. Entouré de cascades et de la végétation, cet endroit calme est parfait pour se ressourcer et apprécier la beauté naturelle du lieu. Pour les tarifs d’entrée, comptez 5 euros jusqu’au 31 mars. Du 1er avril au 31 octobre, le tarif plein passe à 7 euros. Le tarif adolescent et étudiant sont à 4 euros et la visite guidée à 15 euros (réservation obligatoire).

L’usine laboratoire Fragonard

Inaugurée en 1968, l’usine laboratoire Fragonard d’Èze est un lieu qu’il faut absolument visiter où l’art de la parfumerie et de la cosmétique se mêle à l’histoire de la région.

Située au pied du Rocher d’Èze, l’usine est un véritable temple du parfum. Lors de notre visite, nous avons eu l’opportunité de rencontrer Cyprien Fabre, le directeur commercial de Fragonard, qui nous a expliqué l’histoire fascinante de Fragonard et nous a guidés à travers les différentes étapes de la création des fragrances.

Fragonard sélectionne des fleurs provenant de toute la région de Grasse, mais aussi de différents coins du monde. Les fleurs endémiques de la région, telles que la rose de mai, le jasmin et la lavande, sont les principales sources des huiles essentielles utilisées dans les créations Fragonard. Cette année, Fragonard célèbre la fleur de citronnier.

La première étape du processus consiste à extraire les huiles essentielles, un procédé traditionnel qui s’appuie sur l’utilisation des alambics et d’autres techniques de distillation.

Une fois les huiles essentielles extraites, on découvre dans l’usine l’étape suivante : celle de la création du parfum. Ici, l’artisan parfumeur, également appelé nez, compose le parfum en assemblant les différentes notes (la note de tête, la note de cœur et la note de fond).

L’atelier de création de parfums est équipé d’un orgue à parfums, un meuble sur lequel sont disposées toutes les essences nécessaires à la composition. L’élaboration d’un parfum peut prendre plusieurs années de recherche avant d’arriver à une fragrance parfaite.

À l’étage supérieur, nous découvrons également le laboratoire de cosmétique de l’usine Fragonard. C’est ici que la marque élabore ses gammes de soins pour le visage et le corps, comme la crème pour le visage à la gelée royale. Les crèmes, gels douche et huiles parfumées sont élaborés à partir des huiles essentielles extraites des fleurs de la région.

Fragonard s’est également spécialisée dans la fabrication de parfums solides, des crèmes parfumées qui présentent une concentration plus élevée que les eaux de toilette. Un autre aspect intéressant de la visite concerne la fabrication des savons Fragonard. Ces savons parfumés suivent un processus de fabrication minutieux avec des granulés de savon mélangés à des huiles essentielles avant d’être façonnés, pressés et emballés.

La visite se termine par le salon de vente où sont exposés tous les produits de la marque : parfums, savons, bougies parfumées, diffuseurs, ainsi que les cosmétiques. C’est l’occasion idéale de repartir avec un souvenir parfumé de votre passage à Èze.

Notre coup de cœur : L’emblématique parfum Fragonard (dans sa nouvelle version). Ce parfum combine des notes de jacinthes et de muguet, accompagnées de jasmin et de fleur d’oranger et se termine par des touches boisées de cèdre. Un véritable délice pour les amateurs de parfums floraux !

La visite de l’usine laboratoire est gratuite. Des visites guidées sont organisées tout au long de la journée. Pour les amateurs de parfum, Fragonard propose plusieurs ateliers (à partir de 29 euros) pour plonger dans l’univers de la création de parfum : l’atelier « Petit Parfumeur » et l’« Apprenti Parfumeur » qui permettent de découvrir les techniques de composition et de créer sa propre fragrance. Les ateliers se déroulent à l’usine d’Èze-Village avec réservation obligatoire.

Visionnez cette belle sortie en vidéo

