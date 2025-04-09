Прогулка по Эзу: ароматы Fragonard, панорамы ботанического сада и адреса для истинных гурманов

На высоте 429 метров над морем Эз — это не просто деревня, а настоящая открытка с Лазурного берега. С его смотровых площадок открываются головокружительные виды на Средиземное море, а узкие мощёные улочки и старинные каменные дома словно переносят во времена Средневековья.

©Monaco Tribune

Что обязательно стоит увидеть? Ботанический сад, раскинувшийся на руинах древнего замка с захватывающими панорамами, легендарную парфюмерную фабрику Fragonard, а также гастрономические рестораны, где можно пообедать с видом, который не забудется никогда.

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В этом месяце мы предлагаем вам отправиться в это удивительное место, где культура, ароматы и кулинарные открытия сплетаются в яркое и вдохновляющее путешествие.

©Monaco Tribune

Пешком по тропе Ницше: для тех, кто любит прогулки и активный отдых, отличным вариантом станет живописный подъём от станции Эз-сюр-мер до деревни. Примерно за час вы преодолеете около 400 метров подъёма — тропа крутая, но виды по пути того стоят. Главное — надеть удобную обувь и не идти в полуденный зной летом.

для тех, кто любит прогулки и активный отдых, отличным вариантом станет живописный подъём от станции Эз-сюр-мер до деревни. Примерно за час вы преодолеете около 400 метров подъёма — тропа крутая, но виды по пути того стоят. Главное — надеть удобную обувь и не идти в полуденный зной летом. На машине: Эз удобно расположен на средней горной дороге (D6007), между Ниццей (всего 12 км) и Монако (8 км). В деревне есть подземная парковка, но в разгар туристического сезона места там заканчиваются довольно быстро.

Эз удобно расположен на средней горной дороге (D6007), между Ниццей (всего 12 км) и Монако (8 км). В деревне есть подземная парковка, но в разгар туристического сезона места там заканчиваются довольно быстро. На автобусе: из Ниццы или Монако легко добраться на автобусах №82 или 602 (Lignes d’Azur). В пути — около 20 минут, и вас высадят прямо у входа в деревню.

из Ниццы или Монако легко добраться на автобусах №82 или 602 (Lignes d’Azur). В пути — около 20 минут, и вас высадят прямо у входа в деревню. На поезде: можно доехать на региональном TER от Ниццы или Монако до станции Эз-сюр-мер, а дальше — или на автобусе №83, или пешком по уже упомянутой тропе Ницше.

Город, где живёт искусство

©Monaco Tribune

Стоит только пройтись по улочкам Эза — и вы сразу почувствуете: это место пропитано искусством. В деревне работают галереи живописи, скульптуры, фотографии — здесь выставляются как местные, так и международные современные художники. Среди знаковых пространств — Flow – Art Gallery (работает с 1975 года), Lagalery Fine Arts и Galerie VAL. Галереи часто расположены прямо в старинных домах, создавая ощущение камерности и уюта. Некоторые из них стали частью деревни на десятилетия и давно любимы коллекционерами и ценителями со всего мира.

Миниатюрная гастрономическая столица

Эз — это не только красивые виды и история, но и настоящая находка для гурманов. В тесных средневековых переулках и на склонах с панорамным видом спрятаны рестораны, где подают изысканные блюда из местных продуктов. И, конечно, всё это — с видом, который остаётся в памяти надолго.

©Monaco Tribune

Самое знаменитое заведение деревни — La Chèvre d’Or, обладатель двух звёзд «Мишлен». Здесь кухня — это настоящее искусство, а атмосфера и панорама Средиземного моря за окнами превращают ужин в волшебное событие.

Ресторан входит в состав одноимённого пятизвёздочного отеля, одного из самых престижных на Лазурном берегу. Сейчас отель закрыт на межсезонье, но уже 11 апреля вновь примет гостей.

©Monaco Tribune

Если хочется пообедать вкусно, но без пафоса, — отправляйтесь в Le Nid d’Aigle, который находится прямо у входа в экзотический сад. Это дружелюбное и уютное место, где можно поесть на солнечной террасе. В меню — щупальца осьминога на гриле, провансальская фокачча с треской, щедрые омлеты и свежая паста. А безалкогольные коктейли заслуживают отдельного внимания: охлаждённый лимонный, или необычное сочетание розы, гренадина и грейпфрута — наш фаворит! Меню для взрослых стоит 32 евро.

Ещё одно место, которое точно заслуживает внимания, — Château Eza. Это бывший замок, уютно устроившийся на склоне скалы, сегодня — стильный бутик-отель с роскошными номерами и потрясающим видом на море. Здесь же находится гастрономический ресторан, отмеченный звездой «Мишлен», где подают изысканные блюда средиземноморской кухни. Отличное место, чтобы совместить отдых с настоящим кулинарным удовольствием.

Терраса Château Eza ©Monaco Tribune

Здесь подают средиземноморскую кухню, вдохновлённую сезонными продуктами. Даже если вы не планируете ужин, можно просто зайти на террасу замка — выпить бокал вина и насладиться тишиной, морским воздухом и захватывающим видом.

Ботанический сад

На самой вершине деревни расположен ботанический сад Эза, настоящий оазис зелени между небом и морем. Сад разбит на руинах средневековой крепости и предлагает панорамные виды на высоте 429 метров. В ясную погоду отсюда можно разглядеть даже Корсику.

©Monaco Tribune

В саду собрана впечатляющая коллекция экзотических растений: кактусы, агавы, алоэ. Информационные таблички вдоль маршрута позволяют узнать больше о представленных видах и об их способности адаптироваться к засушливому климату. Прогулка проходит по извилистой дорожке с несколькими смотровыми площадками на средиеземноморскую панораму и сам Эз.

©Monaco Tribune

В западной части сада находится так называемая зона дзен — тихое место для отдыха, окружённое водопадами и пышной зеленью. До 31 марта вход стоит 5 евро, с 1 апреля по 31 октября — 7 евро. Для подростков и студентов действует тариф в 4 евро. Гид проведёт экскурсию по саду за 15 евро (по предварительной записи).

Парфюмерная фабрика Fragonard

Основанная в 1968 году фабрика-лаборатория Fragonard в Эзе — обязательный пункт в маршруте. Здесь парфюмерное и косметическое искусство тесно переплетаются с историей региона.

©Monaco Tribune

Фабрика расположена у подножия скалы Эз и считается настоящим храмом ароматов. Во время визита мы встретились с коммерческим директором Fragonard Сиприеном Фабром, который рассказал о захватывающей истории бренда и провёл экскурсию по процессу создания ароматов.

©Monaco Tribune

Fragonard отбирает цветы не только из региона Грасс, но и со всего мира. Но главными героями остаются местные ароматные классики — майская роза, жасмин и лаванда. Именно из них получают эфирные масла, на которых строится большинство парфюмерных композиций бренда. В этом году особое внимание уделено лимонному цветку — ему Fragonard посвятил целую ароматную коллекцию.

Первым этапом производства является добыча эфирных масел с помощью традиционных методов — перегонных кубов и дистилляции.

Затем наступает фаза создания аромата: мастер-парфюмер, или «нос», составляет композицию из нот пирамиды — верхних, средних и базовых.

В специальной лаборатории расположен «орган» парфюмера — стеллаж с эссенциями, необходимыми для композиций. Разработка идеального аромата может занимать несколько лет исследований.

©Monaco Tribune

А на верхнем этаже фабрики Fragonard находится косметическая лаборатория. Именно здесь создаются линии по уходу за лицом и телом — например, крем с маточным молочком. Все кремы, гели для душа и ароматные масла делают на основе эфирных масел, которые получают из цветов, выращенных в окрестностях.

Fragonard также выпускает твёрдые парфюмы и кремовые духи с более высокой концентрацией ароматов, чем в туалетных водах. Особое внимание уделяется производству мыла — ароматные кусочки проходят точный процесс: гранулы мыла смешиваются с эфирными маслами, затем формуются, прессуются и упаковываются.

©Monaco Tribune

Экскурсия завершается в парфюмерном магазине, где представлены все продукты марки: духи, мыло, ароматические свечи, диффузоры и косметика. Отличная возможность увезти с собой ароматный сувенир из Эза.

Наш фаворит — фирменный аромат Fragonard в новой версии. Он сочетает ноты гиацинта и ландыша, жасмин и цветок апельсина, а завершает композицию древесный аккорд кедра. Настоящее наслаждение для ценителей цветочных ароматов!

©Monaco Tribune

Посещение фабрики-лаборатории бесплатно. В течение дня проводятся экскурсии с гидом. Также Fragonard предлагает мастер-классы (от 29 евро) — «Маленький парфюмер» и «Ученик парфюмера», где можно познакомиться с основами композиции и создать свой собственный аромат. Все мастер-классы проходят на фабрике в деревне Эз и требуют предварительной записи.

А в заключение мы предлагаем вам посмотреть наш видеорепортаж об этой удивительной поездке

ФОТОГАЛЕРЕЯ. Один день в Вильфранш-сюр-Мер: от истории к туризму