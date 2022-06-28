Редакция приглашает вас в Вильфранш-сюр-Мер, туристический городок на Лазурном берегу. Познакомьтесь с этой приморской жемчужиной или откройте ее для себя заново.

Поль Шаруа / Monaco Tribune

Прибытие на станцию Вильфранш-сюр-Мер. Поезд, следующий из Марселя в Вентимилью, проходит через этот городок дважды в час. Из Монако он вас доставит сюда за 14 минут и меньше, чем за два евро.

© Поль Шаруа / Monaco Tribune

Выйдя из здания вокзала, вы увидите перед собой залив Вильфранш, простирающийся на 4 квадратных километра. Его спокойные глубокие воды отлично подходят для того, чтобы испробовать дайвинг вместе с местным клубом или клубом из Ниццы. 1 и 2 июля в заливе пройдет IX чемпионат Франции по фридайвингу на открытой воде!

© Поль Шаруа / Monaco Tribune

Мы продолжаем путь и подходим к морскому вокзалу, туристическому центру коммуны. С июня по сентябрь Вильфранш предлагает вам морские прогулки: несколько часов на воде ради встречи с дельфинами; прибрежные прогулки в Сен-Жан-Кап-Ферра или Монако.

© Поль Шаруа / Monaco Tribune

Чем знаменит Вильфранш, так это ресторанами и барами у воды. Они расположены вдоль залива и дают возможность пообедать, практически не выходя из воды.

© Поль Шаруа / Monaco Tribune

Мы начинаем восхождение к верхней части города. Первая остановка — Цитадель Святого Эльма, построенная в 1557 году по приказу Эммануила Филиберта Савойского, чтобы защитить город и порт. Сегодня в цитадели находится мэрия коммуны, зеленый театр, сады и четыре музея с бесплатным входом. К сожалению, сейчас они закрыты на ремонт.

© Поль Шаруа / Monaco Tribune

Прогулка продолжается на маленьких улочках в сердце старого города. Вильфранш – один из ярких городков, типичных для юга Франции, где белый цвет сочетается с оранжевым и коралловым.

© Поль Шаруа / Monaco Tribune

На небольшой площади, у поворота, возывышается церковь святого Михаила, построенная в XIV веке. Ее архитектура несет на себе отпечаток савойского барокко. В церкви хранится несколько произведений искусства, среди которых статуя Христа XVIII века. В 1990 году здание было занесено в число памятников исторического значения.

© Поль Шаруа / Monaco Tribune

Спускаясь, побалуем себя мороженым, которое можно купить в одном из многочисленных киосков с видом на залив. Это хорошая инвестиция, особенно, если учесть, что перепад высот в коммуне составляет 575 метров.

© Поль Шаруа / Monaco Tribune

Воспользуемся паузой, чтобы порассуждать об урбанистике: прибрежная полоса Вильфранша защищена от новых построек благодаря закону о береговой линии от 3 января 1986 года. Закон позволяет сохранить экологический баланс побережья, его различные зоны и природные пространства.

© Поль Шаруа / Monaco Tribune

Наше путешествие завершается у моря. Перед вами песчано-галечный пляж Мариньер длиной 700 м. На пляже можно перекусить, здесь есть спасательная станция и антимедузные сети. Примем порцию солнечных лучей и поедем назад.

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В следующий раз мы отправимся в Сен-Жан-Кап-Ферра!