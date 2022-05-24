Болье-сюр-Мер — небольшой город, расположенный на Французской Ривьере между Ниццей и Монако. Мы провели там один день и предлагаем вам фотоотчет с нашими рекомендациями — между отдыхом, историей и прогулками на природе.

Paul Charoy / Monaco Tribune

Мы прибыли на железнодорожную станцию Болье-сюр-Мер. Из Ниццы или Монако до города можно добраться на поезде за 10 минут, с интервалом два поезда в час. Без скидки место в региональном экспрессе TER стоит 2,30 € из Ниццы и 2,70 € из Монако. Туристический офис города находится всего в нескольких метрах от станции (см. карту в конце статьи).

Paul Charoy / Monaco Tribune

Утро в Болье — это синоним рынка. С понедельника по субботу фермеры раскладывают свои прилавки на рыночной площади в двух шагах от вокзала. Рынок открыт с 8 утра до 12.30 дня (нефиксированное рабочее время), а по субботам на рынке работают дополнительные лавки, например, сырная, мясная и лавка деликатесов.

Paul Charoy / Monaco Tribune

Отправляемся к Порт-де-Плезанс, пристани для яхт, одному из двух портов города. Здесь можно пообедать в одном из 13 ресторанов, а также пройтись по магазинам, продающих от одежды до сувениров и даже яхт.

Paul Charoy / Monaco Tribune

Мы обедаем в ресторане African Queen с видом на пришвартованные яхты и горы. Это известное заведение любят посещать знаменитости, которые и обеспечили ему успех: Сильвестр Сталлоне, группа Rolling Stones или, например, Джек Николсон. В Болье много ресторанов, в основном специализирующихся на французской, итальянской и средиземноморской кухне. В ресторане African Queen вы можете рассчитывать на чек в размере 40-50 € с человека за блюдо, десерт, напиток и кофе в завершение трапезы.

Paul Charoy / Monaco Tribune

Ничто не сравнится с прогулкой в Оливковом саду. Пространство площадью 6000 м², где можно посидеть в тени сотни или около того оливковых деревьев, на лужайке «кикуйю», типичной для этого места. Расположенный над Порт-де-Плезанс, он является одним из двух садов города вместе с площадью Верден. Оливковый сад открыт с 8 утра до 7 вечера весной/летом и до 6 вечера осенью/зимой.

Paul Charoy / Monaco Tribune

На другой стороне города находится пляж Бэ-де-Фурми (Baie des Fourmis) с мелким песком и почти бирюзовой водой. Певческий дуэт Сушон-Вульзи даже посвятил этому месту, расположенному у подножья Казино и садов здания La Rotonde, одноименную песню — «La Baie des Fourmis». Название пляжа переводится как «муравьиная бухта», происходит от огромных куч водорослей на берегу, которые когда-то образовывались. По форме они напоминали муравейник, и рыбаки, проплывавшие мимо, таким образом назвали этот пляж Бэ-де-Фурми. Отсюда также открывается захватывающий вид на виллу «Керилос»…

Спроектированная археологом Теодором Рейнахом и архитектором Эммануэлем Понтремоли, вилла «Керилос» приглашает нас в чарующий мир Древней Греции. Здание было построено по образу знатного дома II века до н. э., расположенного на острова Делос и сочетает в себе архитектурные традиции той древней эпохи и комфорт начала XX века. Вилла открыта для посещения круглый год, с 10 утра до 6 вечера летом и до 5 вечера в остальное время года. Стоимость входного билета — 11,50 €, бесплатно для несовершеннолетних и молодых людей возрастом от 18-25 лет, проживающих в ЕС. Предлагаются экскурсии с гидом.

Paul Charoy / Monaco Tribune

Болье — это также город развлечений. По дороге мы проходим мимо городского казино. В 2014 году он вновь открыл свои двери после того, как в 2010 году попал под юридическую ликвидацию. После масштабных работ здесь теперь разместились казино, зрительский зал, ресторан и кинотеатр.

Paul Charoy / Monaco Tribune

В нескольких метрах далее, у набережной, стоят два очень красивых здания. Le Bristol, бывший дворец, который посещали многие принцы, принцессы, короли и королевы, а теперь превращенный в апартаменты; La Rotonde, большой круглый зал со стеклянными апсидами, который использовался в качестве дополнительной гостиной в Le Bristol и который, в частности, использовался в качестве госпиталя во время 1-й и 2-й мировых войн.

Paul Charoy / Monaco Tribune

Болье — это город с холмистым ландшафтом. За центром города сотни лестниц ведут вас на вершину коммуны. Это часть пешей тропы, петля «Маленькая Африка», которая длится 1 час 30 минут.

Paul Charoy / Monaco Tribune

Одна из самых красивых точек обзора во время похода. Давайте воспользуемся этим видом, чтобы совершить небольшой экскурс в историю. Болье-сюр-Мер является независимым городом с 1891 года, до этого времени находясь под властью Вильфранша. Первым мэром города был Ипполит Маринони. Он пробыл на посту всего 19 дней, но до самой смерти раздавал деньги коммуне. Он финансировал школу, железнодорожную станцию, канализацию и часть порта. Коммуна также связана с англиканской историей, особенно после строительства англиканской церкви Святого Михаила в 1903 году, освященной архиепископом Йоркским.

Paul Charoy / Monaco Tribune

Обратный путь пролегает через виллы Бель Эпок — Прекрасной эпохи. Десятки из них стоят на холмах города. Период Belle Epoque (1870-1914 гг.) ознаменовал перемены в жизни Болье-сюр-Мер, превратив маленькую деревушку в привлекательный для жизни город.

Наш прекрасный день заканчивается здесь! В конце прогулки мы попадаем прямо в центр города, в нескольких метрах от вокзала.

Карта Болье-сюр-Мер :