Рождественские ярмарки 2025 года на Лазурном берегу: от Монако до Канн – в видеоформате

Глинтвейн или домашний горячий шоколад? Колесо обозрения или ледовый каток? Чтобы ответить на эти важные декабрьские вопросы, наша команда закуталась в свои лучшие шарфы и объехала весь регион.

От Монако до Канн, через Ментон и Ниццу, редакционная команда Monaco Tribune приступила к выполнению важнейшей задачи: поделиться волшебством Рождества на Лазурном берегу. Результат? Праздничный пейзаж в фотографиях: аромат раклета и сверкающие огни.

Первая остановка – Порт-Эркюль. Рождественская деревня Монако в этом году предлагает свой арсенал развлечений, а ледовый каток, вернувшийся после долгого перерыва, порадует как детей, так и взрослых. Следующая остановка – Ментон, где атмосфера становится более уютной, с итальянскими нотками и костром, чтобы согреть замерзшие руки.

В Ницце царит оживленная атмосфера. Между уроками кантри, рыбалкой на уток и захватывающими видами на площадь Массена, Рождественская деревня Ниццы вибрирует в ритме праздника. Последняя остановка – Канны, где волшебство начинается с первых шагов между деревянными шале. Те, у кого хватит терпения, могут даже опустить письмо Деду Морозу в его официальный почтовый ящик.

Сокка или тартифлет? Украшения ручной работы или ароматические свечи? Наше видео покажет вам самые интересные места на каждом рынке. Смотрите наш видеоблог!