Фото

Князь Альбер II на пятом Фестивале звёздных шефов Монте-Карло

Опубликовано 5 декабря 2025
Le Prince Albert II entouré de membres de la Famille Princière et des chefs lors du gala de clôture du Festival des Étoilés © Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Князь Альбер II в окружении членов княжеской семьи и шеф-поваров на заключительном гала-вечере Фестиваля звёздных шефов © Monte-Carlo Société des Bains de Mer
- 5 декабря 2025

Пятый фестиваль Звёздных шефов Монте-Карло завершился 29 ноября гала-ужином, собравшим лучших шеф-поваров концерна SBM.

В эти выходные 250 гостей определённо сияли от счастья: в субботу вечером в Звёздном зале комплекса Sporting Monte-Carlo состоялся традиционный заключительный ужин Фестиваля звёздных шефов. На этом юбилейном мероприятии Князя Альбера II, одетого в черный костюм и галстук-бабочку, сопровождали Луи Дюкрюэ с женой Мари Дюкоюэ, Полин Дюкрюэ и Камий Готлиб.

Шеф-повара Ален Дюкасс, Эммануэль Пилон, Янник Аллено, Марсель Равен, Доменико д’Антонио и Доминик Лори приложили все усилия, чтобы составить меню из семи блюд. В этом году к шефам присоединился кондитер Седрик Гроле, представивший на десерт колоссальный торт Saint Honoré.

Le chef Yannick Alléno entouré de son équipe © MCSBM
Шеф-повар Янник Аллено в окружении своей команды © MCSBM
Cédric Grolet et son dessert XXL © MCSBM
Седрик Гроле и его колоссальный десерт © MCSBM

Фестиваль с престижными ужинами

С момента своего основания в апреле в ресторане Le Grill с Домиником Лори и Пьером Ганьером этот пятый фестиваль предложил в заведениях концерна несколько ужинов в формате «в четыре руки». В программе приняли участие Альбер Адриа в Louis XV, Давид Олдани в Pavyllon, Анн-Софи Пик в Blue Bay и Хиротака Вада в L’Abysse.

Marcel Ravin décoré de l’Ordre du Mérite agricole en présence du Prince Albert II

Благодаря открытию новых заведений концерн Monte-Carlo Société des Bains de Mer теперь насчитывает десять звезд в гиде Мишлен, по сравнению с семью в предыдущие годы.

Шоу, сочетающее гастрономию и живое искусство

Вечер сочетал в себе изысканный ужин и развлечения. Выступал детский хор Международной школы Монако, танцовщица Десислава Каньчева и дуэт Марк Эммануэль Заноли и Клэр Тейсьер, а завершила празднество группа Divas on the Floor. Шестой фестиваль уже анонсирован на 2026 год.

© MCSBM