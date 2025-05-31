Финансовые результаты: рекордный год для SBM

Компания Société des Bains de Mer продолжает набирать обороты и укреплять свои позиции. Финансовые итоги за 2024–2025 год стали для группы по-настоящему историческими.

На пресс-конференции, которая прошла в амфитеатре One Monte-Carlo в среду, 28 мая, уполномоченный президент компании SBM Стефан Валери подвёл итоги года и выразил удовлетворение выбранным курсом. Финансовый год, завершившийся 31 марта, компания завершила с оборотом в 768 миллионов евро — это на 9 % больше, чем годом ранее. «Этот рост — результат активной работы курорта в летний сезон и в новогодние праздники, а также большого интереса к нашим отелям», — отметил Валери.

Гостиничный бизнес в отличной форме

Основным источником дохода для SBM в этом году стал гостиничный сегмент. Этому способствовали успешный запуск ресторана Amazónico в апреле и возобновление работы легендарного Café de Paris в конце 2023 года. В итоге выручка в этом направлении составила почти 400 миллионов евро — на 16 % больше, чем в прошлом году.

Росту способствовали два ключевых фактора: увеличение загрузки отелей и рост средней стоимости номера в сезон. Стефан Валери поделился важными деталями: «Средняя цена за ночь в наших отелях за год составила 800 евро. В расчёт включены все сезоны и все гостиницы. Это рекорд для SBM». Он также добавил, что у компании есть возможности для дальнейшего повышения цен: «Когда я смотрю на расценки в Куршевеле, Париже, Лондоне, Риме или Нью-Йорке, становится ясно — наши цены вполне умеренные. У нас есть потенциал для роста».

Ресторанный бизнес: экономический вызов на фоне очевидного успеха

На первый взгляд может показаться, что всё идеально: ресторанное направление SBM за последний год показало впечатляющий рост, особенно в рамках гостиничного бизнеса — выручка здесь увеличилась на 24 %. Однако за этим успехом скрывается важный нюанс: рестораны остаются наименее прибыльным сегментом всей группы. Причина — в осознанной социальной политике компании. «В некоторых заведениях более половины всей выручки уходит на оплату труда — мы сознательно платим достойные зарплаты нашим сотрудникам», — объясняет руководство. В результате, несмотря на высокий спрос и постоянную загруженность, этот бизнес остаётся убыточным.

Но для SBM дело не только в прибыли. Куда важнее — то, что рестораны становятся всё более популярными у гостей. Отчётный год стал настоящим поворотным моментом: впервые в своей истории SBM обслужила свыше миллиона клиентов в ресторанах. Это яркое подтверждение того, что гастрономическое предложение Княжества становится всё более привлекательным и востребованным.

Во время Гран-при «Формулы-1» ресторан Amazónico неустанно принимал гостей © SBM

Десять звёзд «Мишлен»: кулинарное признание международного уровня

Высокий уровень гастрономии в заведениях SBM был отмечен и на международной арене. В 2024–2025 году курорт получил сразу три новых звезды гида Мишлен, и теперь общее количество звёзд в ресторанах группы достигло десяти. Особо стоит отметить ресторан L‘Abysse Monte—Carlo, который получил две звезды сразу — редкий и значимый успех. Ещё одна звезда была присуждена ресторану Elsa в Monte—Carlo Beach, где кухней руководит знаменитый шеф-повар Марсель Равен.

Недвижимость — локомотив финансового роста

Сектор аренды вновь подтвердил свою ключевую роль в финансовом успехе группы. За прошедший год выручка в этом направлении выросла на 11 % и достигла 149,9 миллиона евро. Такой рост обеспечен, прежде всего, благодаря постепенной сдаче в аренду новых коммерческих площадей, появившихся после реконструкции комплекса Café de Paris, а также практически полному отсутствию свободных помещений.

Инвестиции с прицелом на будущее

SBM продолжает уверенно инвестировать в развитие. В течение отчётного года группа направила на инвестиционные проекты 101,6 миллиона евро. Эти средства пошли, в частности, на начало полной реконструкции номеров легендарного отеля Hermitage, а также на работы в Monte-Carlo Bay Hotel & Resort.

«Инновации и развитие, особенно здесь, в Княжестве, остаются для нас приоритетом», — отметил Стефан Валери. Он также рассказал о предстоящем открытии бутиков знаменитого кондитера Седрика Гроле в Hôtel de Paris, которое запланировано на начало июля.

Седрик Гроле дарит Монако свою песчинку сладкой жизни: новая гастрономическая история в Hôtel de Paris

Финансовая устойчивость и рост

На 31 марта 2025 года SBM продемонстрировала отличные финансовые показатели: чистый денежный поток составил 186,3 миллиона евро, что почти втрое превышает показатель прошлого года (68,9 миллиона евро). Этот результат ещё раз подтверждает устойчивость и жизнеспособность экономической модели группы, несмотря на переменчивую международную конъюнктуру.

Консолидированная чистая прибыль составила 110,1 миллиона евро по сравнению с 103,9 миллионами евро в предыдущем финансовом году. Это наглядное свидетельство того, что компания продолжает двигаться в верном направлении, несмотря на экономические вызовы и неопределённость внешней среды. Особого внимания заслуживает игорный бизнес. Несмотря на снижение выручки на 3 % (до 215,5 миллиона евро), общий объём ставок остался стабильным. Более того, даже внедрение новых нормативных требований в области комплаенса не повлияло на интерес клиентов и посещаемость игровых заведений.

Престижный отель Palace des Neiges в Куршевеле расположен напротив леса © Palace des Neiges

Куршевель: шаг за пределы Монако

Успешные финансовые показатели позволяют SBM с уверенностью развивать международные проекты. Одним из самых амбициозных направлений сегодня является расширение в Альпах — в знаменитом Куршевеле. «Все необходимые разрешения на строительство уже получены. К уже имеющимся 8000 квадратным метрам нам добавили ещё 6000. Таким образом, общая площадь, включая надстройки, составит 14 000 квадратных метров», — с воодушевлением сообщил Стефан Валери. Окончание работ запланировано на декабрь 2027 года — как раз вовремя, чтобы встретить масштабное событие: Зимние Олимпийские игры 2030 года, которые пройдут в этом регионе.