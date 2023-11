Un moment historique : Le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont inauguré le nouveau Café de Paris

Le Couple Princier a dévoilé la plaque officielle de l’établissement.

Ce mercredi 22 novembre au soir, soit une semaine après sa réouverture, le Café de Paris Monte-Carlo a été officiellement inauguré par le Prince Albert II et la Princesse Charlène.

Louis et Marie Ducruet et Camille Gottlieb étaient également présents pour ce grand événement, tout comme le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, le Président-Délégué de la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM), Stéphane Valeri et le Directeur de la brasserie, Eric Gorjux.

Le Couple Princier était entouré de Louis et Marie Ducruet, Camille Gottlieb, Pierre Dartout et Eric Gorjux – © Monte-Carlo SBM

Avant le dîner, dans une ambiance conviviale et élégante au son d’un accordéon accompagnant le live band Live Strolling, les 115 invités ont assisté au dévoilement de la plaque officielle par le Couple Princier.

Ils ont ensuite pu déguster un menu savamment élaboré par le Chef Victor Marion : œufs « mayo » caviar, paleron de bœuf à la niçoise et tarte soufflée au chocolat 70%, le tout accompagné d’un accord mets-vins signé Noël Bajor, Chef Sommelier du Café de Paris Monte-Carlo.

« Après 19 mois de travaux, sous la conduite efficace de notre directeur de la construction et du patrimoine bâti, Luc Leroy, la magie opère à nouveau pleinement sur la place du Casino de Monte-Carlo. Le triptyque mondialement connu de cette place, dont l’image contribue au rayonnement de Monaco dans le monde entier, est désormais reconstitué avec le Casino de Monte-Carlo, l’Hôtel de Paris Monte-Carlo rénové récemment à sa gauche et le nouveau Café de Paris Monte-Carlo, à sa droite. 155 ans après sa création en 1868, avec cette nouvelle restructuration de l’établissement, qui fait suite à celles récentes de l’Hôtel de Paris, de la Place du Casino et la création du One Monte-Carlo, c’est le cœur historique de Monte-Carlo Société des Bains de Mer qui achève sa métamorphose, pour que la légende continue », a déclaré Stéphane Valeri.