Retour en images sur les meilleurs moments de la Fête nationale monégasque

Le Couple Princier s’est montré complice le jour J et s’est exprimé ensemble pour la toute première fois dans les colonnes de Monaco-Matin.

La Fête du Prince était une réussite. Le beau temps était au rendez-vous et la population enjouée de voir le Couple Princier réuni et visiblement épanoui avec les Jumeaux Princiers. Quelques jours avant les célébrations du 19 novembre, le Prince Albert II et la Princesse Charlène ont accordé un entretien au journal local Monaco-Matin au sujet notamment de l’éducation de leurs enfants. S’ils étaient en avant eux aussi lors de cette fête, le Couple Princier entend « ne pas les exposer trop jeunes ». Les Enfants Princiers qui souffleront en décembre prochain leurs neuf bougies.

La Princesse, comme toute maman, s’inquiète de la sécurité et du futur de ses enfants face au contexte international particulièrement tendu. « Nos enfants occupent une position particulière. Ils incarnent le futur de la Principauté. Et il faut leur faire comprendre pourquoi nous savons une protection constante ».

Quant à leur identité, « ils sont avant tout Monégasques », assure la Princesse Charlène dont les origines sont sud-africaines. Le Couple se dit ravi d’avoir pu amener les Jumeaux Princiers en Afrique du Sud, et de leur avoir permis, à leur jeune âge, de visiter de nombreux trésors du monde. Prochaine destination pour le Princes Héréditaire Jacques et la Princesse Gabriella : l’Antarctique.

C’est en 2010 qui Charlène Wittstock, alors fiancée avec le Souverain, apparaît pour la première fois à la fenêtre du Palais Princier pour la Fête nationale – © Éric Mathon, Frédéric Nebinger, Michael Alesi, Axel Bastello / Palais princier

« Nous avons une très grande attache pour la Famille Princière » : Monaco célèbre la Fête nationale 2023

Après ce moment attendu passé à la fenêtre du Palais Princier, la Famille Grimaldi et leurs invités se sont réunis dans la Salle du Trône où un déjeuner a été servi. Un moment de décompression après des préparatifs intenses. « Nous nous levons très tôt pour préparer les enfants, qu’ils enfilent leurs tenues. Il nous faut un café bien fort. [rires] Je dois dire qu’ils sont chaque année très excités d’assister à la parade », confie la Princesse Charlène. « C’est toute la semaine de Fête nationale qui est une semaine marathon », ajoute l’épouse du Souverain, en référence aux nombreuses remises de médailles, au dîner avec les ambassadeurs au Yacht Club de Monaco puis à l’opéra du 19 novembre en fin de journée.