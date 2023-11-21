Фотогалерея: самые яркие моменты торжеств по случаю Национального дня Монако

Княгиня Шарлен в total red произвела фурор вместе со своей дочерью Принцессой Габриэллой в миниатюрной копии наряда своей матери, но синего цвета. Наследный принц Жак облачился в форму карабинеров, как и его отец, Князь Альбер II - © Эрик Матон, Фредерик Небенже, Микаэль Алези, Аксель Бастелло / Княжеский дворец

В этот знаменательный день правящая чета показала царящее между ними глубокое взаимопонимание, впервые дав совместное интервью для Monaco-Matin.

День Князя удался на славу. Погода была идеальной, и публика явно была восхищена совместным появлением Князя и Княгини и радостно приветствовала их детей. За несколько дней до торжеств 19 ноября Князь Альбер II и Княгиня Шарлен дали интервью местной газете Monaco-Matin и затронули темы, связанные с воспитанием детей. Несмотря на то что близнецы тоже были в центре общественного интереса в ходе праздника, Князь и Княгиня стремятся «не подвергать детей излишнему вниманию в слишком раннем возрасте». В декабре брату и сестре исполнится 9 лет.

Как и любая мать, Княгиня беспокоится по поводу безопасности и будущего своих детей на фоне напряженной международной обстановки. «Наши дети занимают особое положение. Они — будущее Княжества. И мы должны дать им понять, почему наша семья находится под постоянной охраной», — отмечает Княгиня Шарлен.

Говоря о своих детях, Шарлен, чья семья родом из ЮАР, уверена, что «в первую очередь, они, безусловно, монегаски». Супруги поделились радостью от недавней поездки с Наследным принцем Жаком и Принцессой Габриэллой в Южную Африку, а также от того, что их дети в столь юном возрасте уже успели увидеть множество чудес света. В своём следующем путешествии близнецы смогут открыть для себя Антарктиду.

В 2010 году Шарлен Уиттсток, тогда еще невеста Князя Монако, впервые официально приняла участие в торжествах по случаю Национального дня, появившись в окне Княжеского дворца — © Эрик Матон, Фредерик Небенже, Микаэль Алези, Аксель Бастелло / Княжеский дворец.

«Наша привязанность к Княжеской семье не знает границ»: Монако отмечает Национальный праздник

После знаменательного приветствия собравшихся на площади с балкона Княжеского Дворца семья Гримальди вместе с гостями отправилась в Тронный зал для обеда, который стал короткой передышкой после напряженных приготовлений. «Мы встаем очень рано, чтобы подготовить детей и одеть их в праздничные наряды, так что нам нужна двойная доза кофеина [смеётся]. Должна признаться, каждый год дети с нетерпением ждут парада, — делится Княгиня Шарлен. — Вся неделя торжеств по случаю Национального праздника превращается в настоящий марафон», — продолжает она, отмечая множество мероприятий, включая церемонии вручения медалей, ужин с послами в Яхт-клубе и традиционную оперу вечером, 19 ноября.