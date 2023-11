I momenti salienti della Festa Nazionale monegasca in foto

La principessa Charlène, vestita di rosso, ha suscitato un certo entusiasmo insieme alla figlia, la Principessa Gabriella, in un abito blu simile a quello della madre. Il Principe Ereditario Jacques ha indossato la divisa da carabiniere uguale a quella del padre, il Principe Alberto II - © Éric Mathon, Frédéric Nebinger, Michael Alesi, Axel Bastello / Palazzo del Principe

La Coppia Principesca si è mostrata ben affiatata nel grande giorno e ha rilasciato per la prima volta insieme un’intervista a Monaco-Matin.

La Fête du Prince è stata un grande successo. Oltre il bel tempo, per i cittadini è stato entusiasmante vedere il Principe e la Principessa insieme, visibilmente felici con i loro gemelli. Pochi giorni prima dei festeggiamenti del 19 novembre, il Principe Alberto II e la Principessa Charlène hanno rilasciato un’intervista al giornale locale Monaco-Matin sull’educazione dei loro figli. Pur essendo anche loro protagonisti di questa festa, il Principe e la Principessa intendono “non esporli troppo spesso così giovani”. I figli del Principe festeggeranno il loro nono compleanno a dicembre.

Come ogni madre, la Principessa è preoccupata per la sicurezza e il futuro dei suoi figli di fronte a una situazione internazionale particolarmente tesa. “I nostri figli occupano una posizione speciale. Rappresentano il futuro del Principato. E dobbiamo far capire loro il motivo della nostra costante protezione”.

Per quanto riguarda la loro identità, “sono innanzitutto monegaschi”, assicura la Principessa Charlène, le cui origini sono sudafricane. La Coppia si è mostrata felice di aver potuto portare il Principe e la Principessa Gabriella in Sudafrica e di avergli dato l’opportunità, alla loro giovane età, di visitare così tanti tesori del mondo. La prossima meta del Principe Ereditario Jacques e della Principessa Gabriella? L’Antartide.

È stato nel 2010 che Charlène Wittstock, allora fidanzata del Sovrano, si affacciò per la prima volta alla finestra del Palazzo del Principe in occasione della Festa Nazionale – © Éric Mathon, Frédéric Nebinger, Michael Alesi, Axel Bastello / Palazzo del Principe

Dopo questo momento tanto atteso alla finestra del Palazzo del Principe, la Famiglia Grimaldi e i suoi ospiti si sono riuniti nella Sala del Trono dove è stato servito il pranzo. Un momento di svago dopo gli intensi preparativi. “Ci alziamo molto presto per preparare i bambini e vestirli. Abbiamo bisogno di un caffè forte. [ride] Devo dire che ogni anno sono molto emozionati di assistere alla sfilata”, afferma la Principessa Charlène. “Tutta la settimana della Festa Nazionale è una maratona”, aggiunge la moglie del Sovrano, riferendosi alle numerose cerimonie di consegna delle medaglie, alla cena con gli ambasciatori allo Yacht Club di Monaco e poi all’opera che conclude la giornata del 19 novembre.