Papamobile, messa allo Stadio Louis-II, discorso dal balcone del Palazzo: il programma della visita di Papa Leone XIV a Monaco

Il Palazzo del Principe ha reso noto questa settimana il programma della visita del Sommo Pontefice nel Principato. Si tratterà della prima visita apostolica papale a Monaco dell’era contemporanea.

Papa Leone XIV è atteso nel Principato sabato 28 marzo 2026 per una giornata che unirà momenti ufficiali e spirituali. L’evento riveste una notevole importanza storica: nessun papa si era recato a Monaco dalla visita di Paolo III nel 1538, ovvero da quasi cinque secoli.

Dal balcone del Palazzo alla messa allo Stadio Louis-II

La giornata inizierà alle 9:00 con l’arrivo del Papa all’eliporto di Monaco, dove sarà accolto dal Principe Alberto II e dalla Principessa Charlène. Il corteo si recherà poi al Palazzo del Principe per una cerimonia di benvenuto (ore 9:25). Come già avvenuto in occasione della visita di Stato del presidente Emmanuel Macron e del presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, questa si terrà nel cortile d’onore del Palazzo del Principe e sarà seguita da un’udienza con il Sovrano alle ore 9:40. Alle 10:10, momento clou della mattinata, il Principe Alberto II e Papa Leone XIV pronunceranno i loro discorsi dal balcone del Palazzo, di fronte alla popolazione riunita in piazza.

Alle 10:40, il corteo pontificio prenderà poi la papamobile in direzione della Cattedrale, dove l’arcivescovo Dominique-Marie David accompagnerà un incontro con la comunità cattolica (11:00). Si proseguirà poi verso la chiesa di Sainte-Dévote, luogo simbolico del Principato, per un incontro con i giovani e i catecumeni (ore 11:45). Il momento culminante della giornata sarà la messa pubblica che sarà celebrata alle ore 15:30 allo Stadio Louis-II alla presenza della Famiglia Principesca, delle autorità civili e religiose e di numerosi fedeli.

Un logo che unisce i simboli del Vaticano e di Monaco

© Palazzo del Principe

Il Palazzo ha anche rivelato il logo ufficiale della visita con la sagoma del Papa in abiti liturgici e la torre del Palazzo del Principe. Lo sfondo è giallo, per evocare la bandiera pontificia, mentre la parola «Monaco» è scritta in rosso, il colore dello stemma nazionale. Il motto scelto è una citazione dal Vangelo di Giovanni: “Io sono la Via, la Verità e la Vita” (Gv 14,6).

Un sito web dedicato fornirà presto informazioni pratiche, come ad esempio le modalità di accesso allo Stadio Louis-II.