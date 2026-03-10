Papamobile, messe au Stade Louis-II, balcon du Palais : le programme de la visite du Pape Léon XIV à Monaco

Le Palais princier a dévoilé cette semaine le programme de la visite du Souverain Pontife en Principauté. Il s’agira de la première visite apostolique papale à Monaco à l’époque contemporaine.

Le Pape Léon XIV est attendu en Principauté le samedi 28 mars 2026 pour une journée mêlant temps officiels et spirituels. L’événement revêt une dimension historique considérable : aucun pape ne s’était rendu à Monaco depuis la venue de Paul III sur le Rocher en 1538, soit près de cinq siècles.

Du balcon du Palais à la messe au Stade Louis-II

La journée débutera à 9 heures par l’arrivée du Pape à l’héliport de Monaco où il sera accueilli par le Prince Albert II et la Princesse Charlène. Le cortège rejoindra ensuite le Palais Princier pour une cérémonie de bienvenue (9 h 25) comme c’était le cas pour la visite d’État du président Emmanuel Macron et le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, dans la cour d’honneur du Palais Princier, suivie d’une audience avec le Souverain à 9 h 40. À 10 h 10, moment fort de la matinée, le Prince Albert II et le Pape Léon XIV prononceront des allocutions depuis le balcon du Palais, face à la population rassemblée sur la Place.

À 10 h 40, le cortège pontifical empruntera ensuite la papamobile en direction de la Cathédrale, où l’archevêque Dominique-Marie David accompagnera une rencontre avec la communauté catholique (11 h). Cap ensuite sur l’église Sainte-Dévote, lieu symbolique de la Principauté, pour un échange avec les jeunes et les catéchumènes (11 h 45). Point d’orgue de la journée, une messe publique sera célébrée à 15 h 30 au Stade Louis-II en présence de la Famille Princière, des autorités civiles et religieuses et de nombreux fidèles.

Un logo mêlant les symboles du Vatican et de Monaco

© Palais Princier

Le Palais a également révélé le logo officiel de la visite. Celui-ci juxtapose la silhouette du Pape en habits liturgiques et la tour du Palais princier sur fond jaune, évoquant le drapeau pontifical, tandis que le mot « Monaco » s’affiche en rouge, couleur du blason national. La devise choisie est une citation de l’Évangile de Jean : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6).

Un site internet dédié permettra bientôt de connaître les modalités pratiques, comme par exemple l’accès au Stade Louis-II.