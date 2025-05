Visite d’État d’Emmanuel Macron à Monaco : le programme officiel dévoilé

Le président français Emmanuel Macron effectuera une visite d’État en Principauté les 7 et 8 juin 2025, la première d’un chef d’État français depuis François Mitterrand en 1984.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène accueilleront Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron pour cette visite qui s’inscrit dans le cadre des relations historiques entre la France et Monaco.

Le programme débutera samedi par une audience privée entre les deux chefs d’État au Palais Princier, suivie d’un dîner d’État dans la salle du Trône. Cette rencontre permettra d’aborder les dossiers bilatéraux et les enjeux communs aux deux pays.

Focus sur la thalassothermie et la sécurité aquatique

Dimanche matin, le président français et le Prince Albert II visiteront le site du Larvotto de l’entreprise SeaWergie, spécialisée en thalassothermie. Cette technologie utilise l’eau de mer pour produire de l’énergie, illustrant l’engagement de Monaco dans les énergies renouvelables.

Parallèlement, Brigitte Macron et la Princesse Charlène assisteront à l’événement « Water Safety« , organisé par la Fondation Princesse Charlène. Cette initiative vise à prévenir les noyades et sensibiliser à la sécurité aquatique, l’un des axes majeurs de la Fondation dirigée par l’ancienne championne de natation. La Famille Princière reçue au Palais de l’Élysée par Emmanuel Macron

Clôture du Blue Economy and Finance Forum

Les deux dirigeants participeront à la clôture du Blue Economy and Finance Forum (B.E.F.F.), qui se déroule les 7 et 8 juin à Monaco. Ce forum réunit investisseurs et entreprises travaillant sur des projets économiques durables liés à l’océan.

Un déjeuner officiel rassemblera plusieurs chefs d’État et de gouvernement, ainsi que des représentants de familles royales. Le président brésilien Lula da Silva figurera parmi les invités de cette rencontre internationale.

Transition vers la Conférence des Nations Unies sur l’Océan

Après la clôture du forum, Emmanuel Macron et le Prince Albert II se rendront à Nice pour le lancement de la troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC 3). Cet événement majeur se déroulera du 9 au 13 juin et abordera les défis environnementaux marins à l’échelle mondiale.

Une visite aux enjeux multiples

Cette visite d’État intervient dans un contexte où Monaco renforce son positionnement sur les questions environnementales et l’économie bleue. Elle témoigne également de la continuité des relations franco-monégasques, malgré l’absence de visite officielle de ce niveau depuis plus de quarante ans.

Emmanuel Macron s’était déjà rendu à Monaco en janvier 2025 pour les funérailles du ministre d’État Didier Guillaume, mais cette visite revêt un caractère protocolaire et diplomatique d’une tout autre ampleur.