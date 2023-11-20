«Наша привязанность к Княжеской семье не знает границ»: Монако отмечает Национальный праздник

19 ноября — это день, когда отмечается День Блаженного Ренье из Ареццо, и одновременно дата восшествия на трон действующего правителя, начиная с правления Князя Ренье III — © Monaco Tribune.

Княгиня Шарлен в этот особый день полностью облачилась в красное.

Как и в прошлом году, в воскресенье, 19 ноября, под безоблачным голубым небом монегаски, жители и те, кто искренне любит Княжество Монако, праздновали День Князя. Все с нетерпением ожидали прибытия Князя и Княгини у Кафедрального собора Монако в 9:30 утра, включая многочисленных фотографов с камерами, расположившихся на помосте напротив.

Два автомобиля марки Lexus подъехали в сопровождении нескольких карабинеров. Через несколько мгновений Князь Альбер II вместе с Княгиней Шарлен ступили на красный ковёр у входа в собор. За Князем и Княгиней проследовали две сестры Государя, Принцесса Каролина и Принцесса Стефания, чтобы принять участие в благодарственной мессе Te Deum («Тебя, Бога, хвалим»), которая завершилась в 11:00.

Затем правящая семья вернулась в Княжеский дворец, где присутствовала на церемонии торжественного построения с оружием и вручения знаков отличия в Парадном дворе. Прямая трансляция церемонии велась на гигантском экране на Дворцовой площади, пока публика постепенно собиралась в отведённой зоне. Среди них, конечно же, были граждане Монако и его жители, но также и все те, кто хотел бы увидеть это событие. Так, например, Корин с мужем родом из Бордо посещают все ключевые мероприятия в Княжестве и ни за что на свете не пропустили бы национальный праздник: «Наша привязанность к Княжеской семье не знает границ, я даже родилась в один день с Княгиней Грейс», — признаётся Корин, одетая в бело-красное. И после стольких лет участия в этом мероприятии эмоции остаются прежними: «Мы счастливы видеть Князя и Княгиню вблизи». Супружеская пара обязательно вернётся на праздник Святой Девоты в январе.

Наряд Княгини — реверанс в сторону Княжества

Если в 2022 году Княгиня Шарлен выбрала белый наряд, дополненный чёрными аксессуарами, то для нового национального праздника супруга Князя Альбера облачилась в красный цвет, символ Монако: от пальто и перчаток до сапог и шляпы. Милый реверанс в сторону Княжества, высоко оценённый местными жителями.

Момент, который растиражировали все средства массовой информации: Князь и Княгиня на балконе Княжеского дворца в окружении своих детей, Наследного принца Жака и Принцессы Габриэллы. Мгновение волнения и гордости: «Видны глубокое уважение и восхищение Князем, это потрясающе», — поделилась одна из женщин в толпе, наблюдавшая за церемонией салютования и военного парада на Дворцовой площади.

Наследный принц Жак был одет в форму карабинера, а Принцесса Габриэлла — в изысканный темно-синий наряд – © Monaco Tribune

Джанфранко и Анита, живущие на Лазурном берегу, каждый год 19 ноября приезжают на Скалу: «Мы в восторге от всего здесь и поражены элегантностью людей. Это совершенно другой мир, подобного вы не найдете нигде». Клоэ из Эльзаса также регулярно присутствует на Национальном празднике Монако. «Это прекрасная возможность по-новому увидеть Княжество и его традиции. Здесь всегда окажут тёплый приём, и погода неизменно радует», — улыбается молодая женщина.

Утро завершилось торжественным ликованием и криками «ура!» собравшихся, разом взметнувших в небо красно-белые флаги. Празднование продолжилось для монегасков и гостей города, желающих принять в них участие. Мэрия организовала ряд бесплатных шоу и мероприятий (по приглашениям) в честь Дня Князя. В воскресенье в 18:00 на сцене Espace Léo Ferré выступила певица Анна Шедид, известная под сценическим именем Nach, с оригинальным концертом в стиле поп-рок на французском языке для взрослых и детей старше 10 лет.