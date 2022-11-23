Под прекрасным безоблачным небом монегаски и жители страны чествовали своего Князя в субботу, 19 ноября.

Национальный праздник начался в 9.30 утра с благодарственной мессы Te Deum в Кафедральном соборе Монако. Под вспышками десятков камер Князь Альбер II первым появился на публике вместе со своей женой Княгиней Шарлен, одетой в элегантный черно-белый ансамбль. В прошлом году Княгиня находилась на излечении и не смогла присутствовать на торжествах. Князя и Княгиню приветствовал Его Высокопреосвященство архиепископ Доминик-Мари Давид, вслед за княжеской четой порог храма переступили сёстры Суверена, принцесса Каролина и принцесса Стефания.

© Княжеский дворец Монако

День чествования Князя продолжился в 11 часов утра в Парадном дворе Княжеского дворца церемонией построения с оружием и вручением знаков отличия и медалей. Одновременно для прибывающих на Дворцовую площадь велась трансляция церемонии на большой экран.

© Княжеский дворец Монако

В этой части торжеств дети Князя присоединились к своим родителям. В то время как принцесса Габриэлла была одета в красное пальто и черную шляпу, наследный принц Джеймс впервые надел свою форму маленького карабинера.

Утро завершилось церемонией построения с оружием и военным парадом под звуки Оркестра княжеских карабинеров, состоящего из 22 музыкантов. Государь появился на Дворцовой площади, а затем присоединился к своей семье на балконах Дворца. Этот последний традиционный образ завершил празднование под торжественное ликование и крики «ура!» собравшихся, разом взметнувших в небо красно-белые флаги.