Состояние здоровья Княгини, вернувшейся в Монако 8 ноября, не позволяет ей участвовать в празднике в этом году.

Жители Монако не смогут увидеть Княгиню Шарлен 19 ноября. Князь Альбер II и его супруга решили, что в связи с состоянием здоровья Княгине необходим покой и отдых. Об этом Княжеский дворец сообщил в заявлении, распространенном утром 16 ноября.

Княгиня Шарлен останется в конфиденциальном месте, где будет восстанавливаться после переутомления, вызванного многочисленными операциями в Южной Африке.

«Княжеская пара сообщает, что Княгиня Шарлен, к сожалению, не сможет принять участие в праздновании Национального дня в этом году вместе со своей семьей. Как только здоровье позволит, Княгиня будет рада снова насладиться общением с жителями Монако», — говорится в пресс-релизе.

Информацию о состоянии здоровья Княгини и о прогрессе в ее выздоровлении должны сообщить в ближайшие недели, до рождества. Княжеская пара просит уважать частную жизнь их семьи.

Больше по теме: Главные моменты Национального дня Монако-2020 (ФОТО)