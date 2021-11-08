











Княгиня Шарлен вернулась на самолете в Монако в понедельник утром.

Ее возвращения ждали с нетерпением. Княгиня провела последние 8 месяцев в Южной Африке, где проходила лечение от ЛОР-инфекции. Супруга Князя Альбера II наконец вернулась в Монако утром 8 ноября.

После десятичасового перелета Княгиня прибыла в аэропорт Ниццы. На взлетно-посадочной вертолетной площадке ее с огромным букетом цветов встречали Князь Альбер II, наследный Принц Жак и Принцесса Габириэлла. После встречи семья отправилась в Княжество.

«Я хочу поблагодарить медиков Южной Африки»

Княжеская семья, которая не виделась с августа, вернулась во Дворец. Княгиня Шарлен прилетела не одна: она привезла в Княжество маленькую собачку, родезийского риджбека по кличке Хан, которую ей подарили после трагической гибели чихуахуа в октябре.

Перед перелетом в Монако Княгиня Шарлен поблагодарила медиков ЮАР: «Очевидно, что мое длительное пребывание здесь стало настоящим испытанием. В то же время было здорово вернуться в Южную Африку. Я бы хотела поблагодарить медицинский персонал ЮАР, который сделал все возможное, чтобы помочь мне. Я не могу дождаться возвращения домой к детям. Спасибо Южной Африке, спасибо всем вам. Да благословит вас всех Господь!», — сказала Княгиня Шарлен.