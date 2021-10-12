











По словам источника, близкого к Княжескому дворцу, эта операция станет последней.

Княгиня Шарлен перенесла еще одну операцию. Из-за плохого самочувствия в сентябре супруга Князя Альбера II перенесла еще одну операцию под общим наркозом. Операция прошла 8 октября в Южной Африке.

Вмешательство было связано с недавними проблемами со здоровьем, которые не позволяют Княгине Шарлен вернуться в Монако. Княгиня в мае заразилась инфекцией уха, горла и носа.

«Последняя операция»

Княгиня Шарлен выйдет из 48-часового периода наблюдения 11 октября. Источник, близкий к Княжескому дворцу, сообщил агентству France Presse: «Княгиня перенесла операцию в пятницу, все прошло очень хорошо. Эта операция под общим наркозом — последняя из тех, которые предстояли Княгине после инфекции уха, носа и горла».

Ожидается, что Князь Альбер II появится в эфире RMC в 18.00 и, конечно, сообщит новости о супруге.