











Сначала Гран-при Монако, а теперь годовщина ее свадьбы. Подхватив инфекцию уха, носа и горла во время миссии по борьбе с браконьерством в Южной Африке, Княгиня Шарлен не смогла вернуться в Княжество для участия в торжественных мероприятиях. Во вторник, 6 июля, она наконец-то рассказала об этих последних двух месяцах.

«Это было трудное время», — сказала Княгиня в интервью южноафриканскому СМИ Channel24 на прошлой неделе. «Мне было очень тяжело, когда врачи сообщили мне, что я не смогу вернуться домой на 10-ю годовщину моей свадьбы».

После 20 лет в отношениях, включая 10 лет в браке, Княжеская чета должна была вместе провести 1 июля, празднуя свою годовщину свадьбы. В данный момент, по сообщениям ее фонда, Княгиня Шарлен продолжает восстанавливаться в Южной Африке после «многочисленных и сложных процедур». Тем временем, Суверен и его супруга решили опубликовать десятисерийный мини-сериал, рассказывающий о церемонии бракосочетания и семейной жизни.

Крепкая связь, преодолевающая расстояния

«Альбер — моя скала и моя сила». Находясь на другом континенте, бывшая олимпийская пловчиха говорит, что «без его любви и поддержки, она не смогла бы пережить этот мучительный период». Надеясь на скорейшую встречу, мать Принца Жака и Принцессы Габриэллы с трудом переносит разлуку. «Я очень скучаю по своему мужу и детям», — сказала она.