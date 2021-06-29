











Из-за ряда медицинских операций Княгиня не сможет вернуться в Монако.

1 июля Княгиня Монако Шарлен и Князь Альбер II отпразднуют десятую годовщину со дня свадьбы. К сожалению, в этот день пара будет на разных континентах. После поездки в Южную Африку для охраны дикой природы и борьбы с браконьерством Княгиня получила серьезную инфекцию уха, горла и носа. Из-за болезни Княгиня Шарлен вынуждена остаться в Южной Африке.

«Медики попросили Княгиню не совершать поездку в Монако. Княгине Шарлен предстоит дальнейшая операция и период восстановления», — говорится в официальном заявлении Княжеского дворца.

В этом же заявлении Княгиня рассказала о своих отношениях с семьей. «Ежедневные разговоры с Альбером и детьми позволяют мне сохранять бодрость духа, но мне очень их не хватает. Мне повезло, что они посетили меня в Южной Африке. Это было чудесно — увидеть семью. Не могу дождаться нашего воссоединения», — говорит Княгиня.

10 лет брака в одном видео

Хотя Княжеская пара не сможет воссоединиться в годовщину свадьбы в этот раз, Князь Альбер II и Княгиня Шарлен решили разделить это событие с людьми. Десяти серийный мини-сериал, рассказывающий о церемонии 2011 года, свадебном путешествии, знакомстве и семейной жизни, покажут в социальных сетях Княжеского дворца 1 июля в 18.00.

Monaco Tribune желает Княгине Шарлен скорейшего выздоровления и воссоединения с семьей.