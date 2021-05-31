











Княгиня Монако Шарлен недавно присоединилась к подразделению по борьбе с браконьерством во время операций в Южной Африке. Княгиня поделилась фотографиями в социальных сетях, чтобы рассказать людям о важности сохранения природы.

Во время недавней поездки в Thanda Safari в Квазулу-Натал (Южная Африка), Княгиня Шарлен приняла участие в нескольких операциях по сохранению местных диких животных, в том числе носорогов. В этом регионе обитает 80% мировой популяции этого вида млекопитающих.

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Княгиня Монако сопровождала сотрудников подразделения по борьбе с браконьерством во время наблюдения за носорогами, учебных фотосессий дикой природы и учений по усыплению белого носорога. Эта операция проводилась при поддержке Фонда Княгини Шарлен в Южной Африке.

Christian Sperka

Спасение носорогов

В Южной Африке каждые 22 часа убивают носорога ради его рога. По этой причине Княгиня Шарлен и фонд Thanda Foundation Trust решили лишить животных рога в качестве меры по охране природы в рамках «Проекта Носорог». Это делается с целью сохранить исчезающий вид для будущих поколений.

«Защищая носорогов, мы сохраняем их среду обитания, что полезно для людей и дикой природы, поддерживаем местные сообщества и обеспечиваем наследие для будущих поколений», — пояснила супруга Князя Альбера II.