











Супруга Князя Монако Альбера II не смогла посетить Гран-при из-за болезни, сообщил Княжеский дворец. Княгиня Шарлен не смогла вернуться в Княжество по причине ЛОР-инфекции.

Во время недавней поездки в Южную Африку Княгиня Шарлен заболела. Из-за недуга она вынуждена была отсрочить свое возвращение, которое было приурочено к вручению наград 78-го Гран-при Монако в минувшие выходные.

В итоге трофеи гонщикам вручил Князь Альбер II. Накануне заездов Княгиня Шарлен пожелала успехов Автомобильному клубу Монако, который организует Гран-при, а также гонщикам и командам.

Выполняя миссию по сохранению дикой природы

Княгиня Монако участвовала в миссии по сохранению дикой природы в Южной Африке. В частности, программа направлена на защиту носорогов: этот вид находится под угрозой в регионе, где обитает 80% мировой популяции носорогов.

https://twitter.com/PCMFSouthAfrica/status/1395332819178696704?s=20

Княгиня Шарлен, настроенная на борьбу с браконьерами, поделилась шокирующим снимком в соцсетях.

«Спасибо, что не забыли о нас», — говорится в подписи к фото, опубликованному в Instagram Княгини. На снимке, сделанном фотографом дикой природы Кристианом Сперка ( Christian Sperka) можно увидеть Княгиню Шарлен, обнимающую носорога с перевязанными глазами. Это фото тронуло многих пользователей социальной сети.

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