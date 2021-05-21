











На этой неделе Князь Монако Альбер II посетил коммуну Сент-Этьен-де-Тине. Это поселение сильно пострадало во время шторма «Алекс» в октябре прошлого года. Князь Монако передал в дар больнице Сен-Мор аппарат УЗИ и зонд для глубокого исследования тканей, а также микроавтобус для школьников.

17 мая Князь Монако Альбер II в третий раз посетил пострадавшие от шторма «Алекс» регионы. Суверен выразил поддержку жителям деревень, где стихия повредила ряд объектов инфраструктуры.

Микроавтобус и медицинское оборудование

Во время визита Князь Монако встретился с мэром коммуны Сент-Этьен-де-Тине Колетт Фаброн (Colette Fabron) и с советником департамента Приморских Альп Эриком Сиотти (Éric Ciotti). Государь сделал несколько пожертвований в рамках помощи, оказываемой Княжеством пострадавшим от шторма территориям. Князь Альбер II подарил больнице Сен-Мор аппарат УЗИ и зонд для глубокого исследования тканей. Это оборудование поможет улучшить медицинское обслуживание и диагностику. Позже Князь Монако встретился с учениками местных школ и передал им микроавтобус, который позволит детям проще добираться до школ в Маральпин.

Дом национального парка Меркантур скоро откроется

Князь Альбер II также посетил новый Дом национального парка Меркантур — образовательное пространство для молодежи и пожилых людей, которое откроется 13 июня. Здесь все желающие смогут наблюдать за биоразнообразием.

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