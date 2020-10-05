











Княжеское правительство приняло сразу несколько мер поддержки населению региона Приморских Альп, которое пострадало от шторма «Алекс».

Княжество Монако практически не пострадало от шторма «Алекс», который пересек Лазурный берег в минувшую пятницу. Спасатели совершили около тридцати выездов, в основном связанных с наводнением.

Помощь с жильем и питьевой водой

В пятницу в здание Grimaldi Forum был открыт жилой центр для размещения людей, которые были заблокированы в Монако из-за перебоев в движении SNCF и междугородних автобусов. В центр обратился только один человек, поэтому уже к вечеру он был закрыт. Человека разместили в гостинице в приграничном городе Босолей.

На следующий день Княжество предложило помощь в логистике, а также человеческие ресурсы для поддержки французских спасательных операций. По просьбе Князя Альбера II и при консультациях с Национальным советом Княжеское правительство также оказало первоначальную чрезвычайную помощь пострадавшим от бедствия. 4 октября два отряда общественных сил распределили 14 тонн воды в бутылках в двух коммунах соседнего департамента.

#TempeteAlexLa Principauté exprime sa solidarité avec les sinistrés des Alpes-Maritimes et de la Roya. Si le passage… Geplaatst door Gouvernement Monaco op Zondag 4 oktober 2020