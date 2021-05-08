











Прошло уже больше шести месяцев после того, как шторм «Алекс» обрушился на горные районы Приморских Альп. Общественные организации продолжают поддерживать пострадавших и работать над восстановлением деревень. Так, в частности, Красный Крест Монако ведет активную работу во благо нормализации жизни в долинах.

Шторм «Алекс» обрушился на долины рек Ройя, Тине, Везюби и Вар в ночь со 2 на 3 октября 2020 года и оставил после себя невиданные доселе разрушения: опустошены целые деревни, разрушены сотни домов и затоплены основные дороги… С тех пор ничего или почти ничего не изменилось, хотя благотворительные организации усердно работали над восстановлением четырех долин.

Помимо гуманитарных последствий, катастрофа нанесла значительный материальный ущерб. Было разрушено около шестидесяти жилых домов и ста зданий. Как нам рассказал Клод Фабрети (Claude Fabbretti), директор службы спасения и международного сотрудничества Красного Креста Монако, ассоциация работала на местах бедствия с самых первых дней и оказывала помощь многочисленным организациям волонтеров.

По словам Фредерика Платини (Frédéric Platini), генерального секретаря Красного Креста Монако, спустя три недели после катастрофы для пострадавших было собрано около 175 000 евро. Спустя 6 месяцев эта сумма превышает 400 000 евро.

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Время восстанавления

Уже несколько месяцев Красный Крест Монако работает над тем, чтобы восстановить транспортное сообщение в оставшихся деревушках и связать их с основными дорогами. Но основной задачей дня, когда снимался наш репортаж, а именно 17 апреля, было оказание помощи двум пенсионерам, супружеской паре Розелин и Жерару. Во время шторма они наблюдали за тем, как двухметровый слой грязи смыл все, что у них было. С тех пор они так и не вернулись в свое жилище. «Мы уже много чего расчистили, но там столько работы, что в одиночку нам не справиться», — признаются они.

Вот уже как шесть месяцев они живут в небольшой студии в старом городе, терпеливо ожидая когда их дом восстановит страховая компания. Но для этого, необходимо сначала укрепить его стены и фундамент. Титаническая задача, в решении которой принял участие Красный Крест Монако, но не только.

Это титанический труд

50 волонтеров работают в полевых условиях

С кирками, лопатами и молотками в руках пятьдесят или около того добровольцев, включая 15 человек из Красного Креста Монако, работают каждый день, начиная с 9 утра. Двойная цель этого дня работы — «создать отводной канал на случай новых осадков» и «очистить дом, чтобы можно было провести восстановительные работы», — вводит в курс дела Клод Фабрети.

Ассоциация прибыла из Княжества не с пустыми руками. Красный Крест привез с собой пятитонный грузовик, без которого работа была бы гораздо сложнее. Рабочие очищали каждый уголок дома, сантиметр за сантиметром. «Это титанический труд», — воскликнул один из них.

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© Benoît Sorre

Приложение Aide 1 vallée

Как Красный Крест Монако и другие организации узнали о проблеме Розелин и Жерара? Благодаря Николя. На следующий день после шторма «Алекс» этот житель Ментоны запустил приложение Aide 1 vallée, которое позволяет собрать в одном месте все запросы пострадавших. Как не трудно догадаться, это приложение является абсолютно бесплатным и простым в использовании. Пострадавшим от стихийного бедствия достаточно разместить объявление в соответствии со своими потребностями. Начиная с октября, приложение Aide 1 vallée уже помогло 300 пострадавшим.

В настоящее время Красный Крест Монако рассматривает будущие проекты по возрождению долин в долгосрочной перспективе.

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