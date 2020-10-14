











Президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев объявил, что сделает частное пожертвование на реконструкцию футбольного поля в Сен-Мартен-Везюби (Saint-Martin-Vésubie), уничтоженного ураганом «Алекс».

После шторма «Алекс» одиннадцатилетние близнецы Натан и Мелвин отправили президенту ФК «Монако» письмо с просьбой помочь в восстановлении разрушенного стихией футбольного поля. Их просьба была услышана. Ребята открыли для себя футбол именно в Сен-Мартен-Везюби. С восьмилетнего возраста мальчики тренируются в «Монако», сейчас они играют в U12. Дмитрий Рыболовлев был тронут просьбой близнецов и в ответном письме пообещал сделать пожертвование на восстановление поля.

Тесная связь ФК «Монако» и Сен-Мартен-Везюби

«Трагедия, которая произошла в департаменте Приморские Альпы, в частности в коммуне Сен-Мартен-Везюби, никого не оставила равнодушным. Как резидент княжества Монако, как и все жители региона, я потрясен последствиями этой катастрофы», — написал Рыболовлев. «Мы связались с местными властями. К сожалению, оказалось, что из-за огромного ущерба, нанесенного стихией, планировать что-то конкретное пока рано. Тем не менее, уже сейчас я решил внести свой вклад, чтобы принять участие в восстановлении футбольного поля коммуны».

В социальной сети Twitter член совета департамента Приморских Альп Эрик Сиотти (Éric Ciotti) сообщил, что пожертвование составит порядка 250 тысяч евро. Напомним, что ФК «Монако» поддерживает тесную связь с Сен-Мартен-Везюби. Команды Академии «Монако» ежегодно проводят предсезонные тренировки в Сен-Мартен-Везюби. Помимо этого, ФК «Монако» предоставил жилье жертвам стихийного бедствия в новом здании Академии. Это позволит разместить семьи, которым срочно необходим кров.

Князь Монако Альбер II в минувшую пятницу посетил деревни Рокебильер и Сен-Мартен-Везюби, чтобы выразить поддержку местному населению в сложный момент.

Merci au président de l’@AS_Monaco qui vient de m’informer qu’il allait faire un don de 250 000€ à la commune de Saint Martin Vésubie pour construire un stade dans le village à la demande de deux jeunes Saint martinois.



Merci au club de la principauté et à nos jeunes ! pic.twitter.com/rnXxSK4D0I — Eric Ciotti (@ECiotti) October 13, 2020