











Шторм «Алекс» нанес значительный ущерб региону. Футбольный клуб «Монако» предоставил четыре жилых помещения пострадавшим в Сен-Мартен-Везюби.

В последние дни появилось множество инициатив помощи районам региона Приморских Альп. Княжеский клуб, тесно связанный с французской коммуной Сен-Мартен-Везюби через свою Академию, решил предоставить четыре жилых помещения в новом здании Академии. Это позволит разместить семьи, которым срочно необходим кров.

Сен-Мартен-Везюби: связь с ФК «Монако»

Полностью меблированные двухместные номера используются для размещения жителей учебного центра. Предложение разместить пострадавших от шторма было направлено в компетентные органы и в службу, которая координирует просьбы о помощи от лиц, пострадавших в результате трагедии.

Уже четыре года ФК «Монако» проводит предсезонные подготовительные курсы для своих трех команд (National 2, U19, U17) на стадионе Saint-Martin-Vésubie, который также пострадал от стихии. Деревня с населением около 1500 человек в последние несколько дней оказалась в критической ситуации.