











6 октября государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) объявил о выделении четырех миллионов евро в помощь регионам, пострадавшим от шторма «Алекс».

Информация о выделении помощи была озвучена раньше, однако не были конкретизированы ее объемы. Теперь цифры известны. Сумма будет разделена на четыре пакета помощи. «По одному миллиону евро каждой затронутой французской территориальной единице, а также Вентимилье и итальянкой части Ройи», — рассказал государственный министр в Национальном совете

Монако продолжает помогать

Эти средства позволят не только оказать помощь жителям пострадавших регионов, «но и помочь в восстановительных работах на поврежденных или разрушенных катастрофой объектах», — добавил государственный министр Пьер Дарту.

Монако проявило солидарность сразу после шторма «Алекс». После призывов Красного Креста и Епархии делать пожертвования, такси Монако присоединились к акции солидарности: девять автомобилей с предметами первой необходимости отправились в деревню Брель-сюр-Ройя. Уже запланированы другие гуманитарные рейсы, в том числе в долину Везуби.