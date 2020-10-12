











Князь Монако Альбер II проявил солидарность с пострадавшими от урагана «Алекс» регионами. По возвращении из Сербии, где Князь Монако находился с официальным визитом, Альбер II посетил два муниципалитета в долине Везуби, пострадавших от шторма.

9 октября Князь Монако Альбер II навестил жертв катастрофы в деревнях Рокебильер и Сен-Мартен-Везуби. Его сопровождали государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) , председатель Национального совета Стефан Валери (Stéphane Valeri) и префект Приморских Альп Бернар Гонсалес (Bernard Gonzalez).

Солидарность с жертвами стихии

Альбер II отметил, что продемонстрировал «местным властям и жителям свои эмоции и поддержку, а также поддержку Княжества Монако». После шторма Княжество мобилизовалось, чтобы прийти на помощь пострадавшим от стихии: Красный Крест и Епархия Монако призвали делать пожертвования, футбольный клуб «Монако» предоставил жилье тем, кому срочно необходим кров.

Княжеское правительство одобрило пакет помощи в 4 млн евро, которые распределят между пострадавшими регионами Франции и Италии.

Княжеский дворец