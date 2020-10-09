











Сейчас Князь Монако Альбер II находится с официальным двухдневным визитом в Сербии. После плодотворной встречи с президентом Сербии Александром Вучичем главы государств объявили о заключении нового экономического соглашения между Монако и Сербией.

В ходе своего первого официального визита в Белград Князь Альбер II встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, чтобы обсудить «углубление двусторонних отношений, а также улучшение сотрудничества во многих областях, представляющих взаимный интерес». Обсуждались также вопросы мировой политики, изменения климата и коронавируса.

Это первый официальный государственный визит Князя Монако с начала пандемии. 7 октября Князь посетил Белградский национальный музей, а 8 октября он должен посетить природный заповедник вблизи хорватской границы.

Новое экономическое соглашение

Визит принес свои плоды, в том числе подписание нового соглашения об экономическом сотрудничестве между Торговой палатой Сербии и Экономическим советом Монако. Соглашение направлено на расширение торговли между двумя странами.

Президент Сербии также объявил, что Сербия в скором времени присоединится к Альянсу ООН за многосторонность, франко-германской инициативе, заявив, что «все, чему мы сегодня могли бы научиться у князя Альбера», является основополагающим в этом решении.

Князь Альбер также выразил удовлетворение совместной работой: «Республика Сербия и Княжество Монако могут показаться разными во многих отношениях, но я верю, что взаимодополняемость и общие черты наших стран будут козырем для укрепления наших отношений на разных уровнях», — сказал он.

Монако и Сербия установили дипломатические отношения только в 2007 году.