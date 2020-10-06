











Шторм «Алекс» принес разрушения в регионе Приморских Альп и Италии. Князь Монако Альбер II выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону. В Монако появилось сразу несколько инициатив в солидарность с пострадавшими регионами.

Через пять дней после разрушительного шторма стало известно о гибели четырех человек во Франции. Восемь человек пропали без вести. Еще 13 человек не выходили на связь с пятницы — сейчас они считаются «предположительно пропавшими без вести». Четыре коммуны все еще отрезаны от мира. Солдаты и пожарные были направлены для проведения спасательных и расчистных операций.

Князь Монако поддержал Эммануэля Макрона

После первого пакета помощи для пострадавших от стихии Князь Альбер II написал обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также к мэру Вентимильи.

«Наши мысли обращены к семьям погибших, к самоотверженным спасателям, к мобилизованным солдатам и к пострадавшим жителям», — говорится в послании к президенту Франции.

В Монако растет число инициатив солидарности. Красный Крест Монако обратился с призывом делать пожертвования. Епархия Монако открыла пункты сбора во всех церквях Княжества и призывает в первую очередь жертвовать продукты с долгим сроком хранения и продукты, которые не нужно готовить.

[#TempêteAlex]De nombreuses initiatives spontanées pour venir en aide aux sinistrés de la tempête #Alex se manifestent… Geplaatst door Gouvernement Monaco op Maandag 5 oktober 2020