











После операции, которую Княгиня Шарлен перенесла в Южной Африке, Княжеская семья воссоединилась. Супруга Князя Альбера II поделилась семейными фотографиями.

Наследный принц Жак и принцесса Габриэлла, а также Князь Альбер II навестили Княгиню Шарлен после операции 13 августа. Княжеская семья воссоединилась, чтобы поддержать Княгиню во время восстановления после медицинского вмешательства.

Княгиня Шарлен перенесла четырехчасовую операцию на носовых пазухах под общим наркозом. Согласно заявлению Князя Альбера II, операция прошла хорошо. «Княгиня отдыхает, и мы с нежностью думаем о ней», — говорится в заявлении.

«Я так счастлива, что моя семья снова со мной», — написала Княгиня под фотографиями в социальной сети Instagram. Действительно, на фото семья буквально светится от счастья. Что касается новой стрижки Принцессы Габриэллы, ее мать пояснила: «Габриэлла решила подстричься!!! Прости, моя Белла, я сделала все возможное, чтобы исправить это».

Очень трудное время

Во время разлуки с семьей Княгиня рассказала о сложностях расставания в интервью южноафриканской радиостанции 702. Супруга Князя Монако сообщила, что переживает «очень сложную ситуацию».

В этот раз Княгиня сказала, что надеется вернуться в Монако в конце октября. Однако возвращение зависит от состояния здоровья, так как перелет может усугубить проблемы.

© @hshprincesscharlene на платформе Instagram

© @hshprincesscharlene на платформе Instagram

© @hshprincesscharlene на платформе Instagram

© @hshprincesscharlene на платформе Instagram