











Супруга Князя рассказала, когда сможет вернуться в Монако

2 августа издание Daily Mail опубликовало видеозапись интервью Княгини Шарлен южноафриканской радиостанции 702. В интервью Княгиня поделилась обнадеживающими новостями о ее здоровье и сказала, что «чувствует себя хорошо».

Княгиня Монако вынуждена оставаться в Южной Африке из-за осложнений после операций: синус-лифтинга и пересадки кости в области челюсти. К сожалению, пока Княгиня Шарлен не может вернуться в Монако. «Я не могу поторопить выздоровление, поэтому мне придется остаться в Южной Африке до конца октября. Главная проблема — полет на высоте более 3 тысяч метров, который может усугубить проблемы со здоровьем», — говорит Княгиня.

Тоска по семье

Здоровье Княгини постепенно восстанавливается, но быть вдали от семьи — это тяжело. «Я не могу дождаться, когда снова увижу свою семью, своих детей», — говорит супруга Князя Альбера II.

Княгиня Шарлен добавляет, что «это самый долгий период вдали от Европы и детей», и называет это «очень сложной ситуацией».