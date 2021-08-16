











Четырехчасовое хирургическое вмешательство под общим наркозом вдали от семьи

Княгиня Монако Шарлен вот уже несколько месяцев остается в Южной Африке. Супруга Князя Альбера II столкнулась с осложнениями после операции, а именно синус-лифтинга и пересадки кости в области челюсти.

В официальном заявлении Княжеского дворца сообщается, что 13 августа Княгине предстоит четырехчасовая операция под общим наркозом, которая должна помочь восстановить здоровье.

Воссоединение семьи

В пресс-релизе также говорится, что Князь Альбер II, а также Принц Жак и Принцесса Габриэлла присоединяться к Княгине Шарлен во время ее выздоровления.

Здоровье Княгини Шарлен понемногу восстанавливается. Княгиня поделилась своими переживаниями и тоской по семье в интервью южноафриканскому радио 702, опубликованном Daily Mail: «Я не могу дождаться, когда увижу их снова. С нетерпением жду встречи со своими детьми».

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