











Княгиня Шарлен рассказала о серьезности браконьерства и призвала к единству.

В видео на своей странице в Instagram Княгиня Шарлен рассказала об ассоциации «Chasing Zero» и ее миссии в Южной Африке. Цель состоит в том, чтобы донести серьезность проблемы браконьерства: в частности, нелегальной охоты на носорогов.

Травмирующий опыт

«Это был, наверное, самый травмирующий опыт, который я когда-либо получала», — говорит Княгиня. Супруга Князя Монако увидела носорога, которому вырезали рога. Она добавляет, что «животное было серьезно травмировано».

«Это ужасно видеть. Но это неизбежное зло. Потому что вид находится под угрозой исчезновения», — отметила Княгиня Шарлен. Она добавила, что ситуация с браконьерством чрезвычайная: «мы должны что-то делать».

Призыв к единству

«Рог носорога — это НЕ круто!», — заявила Княгиня. Супруга Князя Монако обратилась к пользователям Сети и к жителям Южной Африки. «Каждый человек на планете может изменить мир, сделать его лучше. Без единства мы слабы. Вот почему мы должны объединиться. Единство — это сила», — сказала Княгиня Шарлен.

В последние годы браконьерство на носорогов резко возросло. Основная причина состоит в предполагаемых лечебных свойствах напитка из рога носорога, популярного в южноазиатской культуре. Считается, что создание множества китайских компаний на африканском континенте способствует переправке контрабанды, что создает рост спроса.

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