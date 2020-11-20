19 ноября Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, принцесса Ганноверская и члены княжеской семьи присутствовали на торжественной мессе в соборе Монако. После в почетном дворе Княжеского дворца прошла военная церемония.
Ежегодно 19 ноября жители Монако отмечают Национальный день. В этот четверг дань уважения была отдана 15-летнему правлению Князя Альбера II и 150-летию княжеской гвардии. Государь воспользовался возможностью приветствовать участие Красного Креста в борьбе с коронавирусом, наградив организацию орденом Гримальди.
Праздник в строгом соответствии с барьерными мерами
Обычно Княжеская Семья с балкона дворца приветствует людей. В этом году пандемия вынудила изменить торжества так, чтобы обеспечить соблюдение санитарных правил.
Однако Князь Альбер II передал послание «соотечественникам, жителям Княжества и дорогим друзьям» в компании своей жены, Княгини Шарлен. Впервые к торжествам присоединились дети Князя и его супруги, потомственные принц Жак и принцесса Габриэлла.
В отличие от других лет, в этот Национальный день мы не можем приехать к вам на Дворцовую площадь (Place du Palais) из-за кризиса в области здравоохранения, от которого страдает и Княжество, и наши соседи. Однако, как вы знаете, мы всегда вместе.Князь Альбер II
Пятнадцать лет правления Князя Альбера II
Все присутствующие на церемонии члены княжеской семьи сначала посетили традиционную мессу в соборе Монако. Затем торжества продолжились в почетном дворе (Cour d’Honneur) Княжеского дворца.
ВИДЕО: Монако празднует 15-ю годовщину правления Князя Альбера II
После того, как Князь Альбер II вручил награды, карабинеры выстрелили пятнадцать раз, что символизировало пятнадцать лет правления Князя. Государь со слезами на глазах повернулся к сыну, который также трогательно воспринял церемонию.