











19 ноября Князь Альбер II, Княгиня Шарлен, принцесса Ганноверская и члены княжеской семьи присутствовали на торжественной мессе в соборе Монако. После в почетном дворе Княжеского дворца прошла военная церемония.

Ежегодно 19 ноября жители Монако отмечают Национальный день. В этот четверг дань уважения была отдана 15-летнему правлению Князя Альбера II и 150-летию княжеской гвардии. Государь воспользовался возможностью приветствовать участие Красного Креста в борьбе с коронавирусом, наградив организацию орденом Гримальди.

Праздник в строгом соответствии с барьерными мерами

Обычно Княжеская Семья с балкона дворца приветствует людей. В этом году пандемия вынудила изменить торжества так, чтобы обеспечить соблюдение санитарных правил.

Однако Князь Альбер II передал послание «соотечественникам, жителям Княжества и дорогим друзьям» в компании своей жены, Княгини Шарлен. Впервые к торжествам присоединились дети Князя и его супруги, потомственные принц Жак и принцесса Габриэлла.

В отличие от других лет, в этот Национальный день мы не можем приехать к вам на Дворцовую площадь (Place du Palais) из-за кризиса в области здравоохранения, от которого страдает и Княжество, и наши соседи. Однако, как вы знаете, мы всегда вместе. Князь Альбер II

Пятнадцать лет правления Князя Альбера II

Все присутствующие на церемонии члены княжеской семьи сначала посетили традиционную мессу в соборе Монако. Затем торжества продолжились в почетном дворе (Cour d’Honneur) Княжеского дворца.

ВИДЕО: Монако празднует 15-ю годовщину правления Князя Альбера II

Княжеский дворец

Княжеский дворец

После того, как Князь Альбер II вручил награды, карабинеры выстрелили пятнадцать раз, что символизировало пятнадцать лет правления Князя. Государь со слезами на глазах повернулся к сыну, который также трогательно воспринял церемонию.

Княжеский дворец