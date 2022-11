C’est sous un beau ciel bleu que ce samedi 19 novembre, les Monégasques et Résidents de la Principauté ont célébré leur Prince.

La Fête Nationale a débuté à 9h30 par une Messe d’Action de grâce avec Te Deum à la cathédrale de Monaco. Photographié par des dizaines de photographes, le Prince Albert II fait une première apparition aux côtés de son épouse la Princesse Charlène, vêtue d’un élégant ensemble noir et blanc. L’année dernière, la Princesse était convalescente, et n’avait pu assister aux célébrations. Accueilli par Mgr Dominique-Marie David, le Couple Princier est suivi par la Princesse Caroline et la Princesse Stéphanie, les deux sœurs du Souverain.

© Palais Princier de Monaco

Le jour du Prince s’est poursuivi à 11 heures dans la Cour d’Honneur du Palais Princier par la Prise d’Armes et la remise d’insignes de grade et de médailles. Un grand écran projetait les images de la cérémonie qui se déroulait à l’intérieur, tandis que la population prenait place sur la Place du Palais.

© Palais Princier de Monaco

Pour cette partie, les Enfants Princiers ont rejoint leurs parents. Alors que la Princesse Gabriella portait un manteau rouge et un chapeau noir, le Prince Héréditaire Jaques a endossé pour la première fois son petit uniforme de carabinier.

La matinée s’est achevée par la Prise d’Armes et le défilé militaire au son des 22 musiciens de l’Orchestre des Carabiniers du Prince. Le Souverain a fait une apparition sur la Place du Palais avant de rejoindre sa famille aux balcons du Palais. Cette dernière image traditionnelle a clôturé les célébrations sous les « Hourras ! » de la foule agitant les drapeaux rouges et blancs.